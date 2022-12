Google Pixel Fold raakt naar verluidt GeekBench

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Google Pixel Fold wordt volgens de geruchten gelanceerd in de tweede helft van 2023, waarschijnlijk tijdens Google's I/O-evenement.

Hoewel het merk het apparaat nog niet officieel erkent, is het mogelijk al verschenen op de populaire cross-platform benchmarking database, GeekBench.

De listing toont het model als Google Felix, een codenaam waarvan lang gedacht werd dat het geassocieerd werd met de aankomende foldable.

Het vertelt ons ook enkele belangrijke specificaties, de telefoon draait Android 13 op 12GB RAM en een Tensor G2-processor, dezelfde die in de huidige Pixel 7-modellen zit.

Hij scoort 1047 voor de single-core test en 3257 voor multi-core. Dit plaatst het in de buurt van de gemiddelde Pixel 7 Pro score.

Het is misschien niet verrassend, gezien het feit dat het dezelfde processor en dezelfde hoeveelheid RAM is, maar we hebben vaak foldables gezien die qua prestaties achterblijven bij traditionelere handsets, dus het is veelbelovend nieuws.

Als het gaat om andere specificaties, suggereren de geruchten dat we een 8-inch scherm aan de binnenkant zullen zien, met een 6,19-inch scherm aan de buitenkant.

De selfiecamera is naar verwachting 9,5MP, terwijl de achterkant naar verluidt een soortgelijke array heeft als de Pixel 7 Pro.

In dit stadium is het onmogelijk om het met zekerheid te zeggen, maar wat het geval ook is, we kunnen niet wachten om Google's eerste opvouwbare apparaat te zien.

