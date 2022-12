Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft vandaag een heleboel nieuwe functies voor Pixel-telefoons en de Pixel Watch uitgerold, waaronder gratis VPN-toegang, slaaptracking en meer, en de meeste daarvan zijn gratis.

Google voegt vaak nieuwe functies toe aan zijn apparaten via software-updates en deze laatste ronde van releases bevat verbeteringen voor alle nieuwste Pixel-apparaten van Google, waaronder de Pixel Watch.

Te beginnen met het horloge, heeft Google Fitbit Sleep Profile naar de Pixel Watch gebracht. Het bedrijf zegt dat mensen meer te weten zullen komen over hun slaap dankzij de manier waarop de Fitbit Premium-functie naar 10 verschillende aspecten kijkt, waaronder duur, verstoring en meer. Zodra de berekeningen zijn gedaan, worden je slaappatronen afgebeeld als een van de zes slaapdieren. Gebruikers moeten hun Pixel Watch minstens 14 nachten per maand dragen om ervoor te zorgen dat ze ook op de eerste dag van elke maand een speciaal rapport krijgen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Over de Pixel-telefoons, de onlangs uitgebrachte Pixel 7 en 7 Pro bevatten nu VPN van Google One zonder extra kosten, wat altijd goed is. De VPN kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven bij het gebruik van openbare Wi-Fi-systemen in coffeeshops en luchthavens, bijvoorbeeld.

Andere beveiligingsverbeteringen zijn onder meer een nieuwe, uniforme sectie voor Beveiliging & Privacy-instellingen die "beveiligings- en privacy-instellingen, risiconiveaus en andere informatie allemaal op één plek" zet, waardoor het gemakkelijker wordt om alles up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat je gegevens veilig blijven.

Maar wacht, er is meer. Clear Calling voor Pixel 7 en Pixel 7 Pro verbetert de stem van uw beller en vermindert hun achtergrondgeluid voor die momenten waarop het horen van wat ze zeggen moeilijker is dan het zou moeten zijn. De Pixel Recorder-app zal nu ook transcriberen wat er wordt gezegd en labelt elke spreker als het gaat, ook.

Tot slot heeft Google ook nieuwe manieren toegevoegd om zowel de Pixel-telefoons als de Pixel Watch aan te passen, waaronder nieuwe achtergronden en meer.

5 redenen waarom je de Google Pixel 6a zou moeten kopen Door Pocket-lint International Promotion · 26 juli 2022 De Google Pixel 6a is eindelijk hier en beschikbaar om te bestellen, dus het is het perfecte moment om te kijken naar wat deze telefoon speciaal

Er is genoeg aan de hand met deze veranderingen en je kunt meer te weten komen over wat Google vandaag heeft gedeeld in een speciale blogpost. Er is meer te halen als je diep genoeg graaft, waaronder ondersteuning voor digitale autosleutels en verbeteringen aan Live Translate.

Geschreven door Oliver Haslam.