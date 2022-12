Hoe maak je een screenshot op een Android-smartphone?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn een paar verschillende manieren om een screenshot te maken op een Android-telefoon, afhankelijk van het model dat u bezit.

Het is meestal heel eenvoudig om een screenshot te maken met uw smartphone, tenzij u een app gebruikt die dit specifiek verhindert, zoals een bank-app of iets met auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals Netflix.

U kunt meestal screenshots maken met een paar knopdrukken, enkele eenvoudige schermgebaren of met uw stem. We ronden enkele manieren af om het te doen.

Screenshot met een knoppencombinatie

Op de meeste Android-smartphones kun je snel en gemakkelijk een screenshot maken met slechts een paar snelle toetsdrukken. Dit werkt ook op de meeste telefoons, dus het is echt gemakkelijk.

Ontgrendel je telefoon en open wat je wilt fotograferen.

Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de volumeknop.

Je hoort dan een geluid en ziet een melding dat er een screenshot is gemaakt.

Meestal verschijnt er een pop-up onderaan het scherm wanneer je op deze manier een screenshot hebt gemaakt en je hebt dan de optie om de afbeelding direct te bewerken, te klikken om te delen of de afbeelding bij te snijden en op te slaan.

Als jemerkt dat deze toetsencombinatie niet werkt, dan kan het zijn dat een iets andere combinatie werkt op jouw telefoon:

Druk op oudere Samsung-telefoons tegelijkertijd op de aan/uit- en thuisknop om een screenshot te maken

Probeer vanaf de bovenkant van uw telefoon naar beneden te vegen, mogelijk ziet u een schermopnameknop in het meldingsvenster.

Hoe maak je een langere schermafbeelding op Android

Soms wanneer u een screenshot maakt, wilt u misschien een langere maken om meer van het scherm te fotograferen dan zichtbaar is zonder te scrollen.

Als u de bovenstaande stappen volgt om een screenshot te maken en u ziet de melding dat er een is gemaakt, ziet u ook een knop met de tekst "meer vastleggen".

Klik op die knop en er wordt een langere schermafdruk gemaakt van de pagina of app die u bekijkt. Dit bespaart het maken van meerdere screenshots en stelt u in staat om een enkel bestand te verzenden of op te slaan voor wat u nodig hebt.

Een screenshot maken met je stem

Het is ook mogelijk om een screenshot te maken met je stem met behulp van Google Assistant.

Google Assistant is een handig apparaat om allerlei dingen te doen, zelfs basistaken zoals het maken van een screenshot. Dus als je graag met je stem de baas speelt over je apparaat dan is dit de perfecte mogelijkheid voor zulke dingen.

Om dit te doen:

Activeer Google Assistant

Zeg "Hé Google, maak een screenshot".

Kijk uit naar de melding dat de screenshot is gebeurd

Gebruik de motivatie om het screenshot naar behoefte te delen, te bewerken of bij te snijden

Merk op dat je Google Assistant klaar moet hebben staan om spraakopdrachten te accepteren. Dus als het niet werkt, zorg er dan voor dat je deze stappen volgt.

Maak een screenshot met een gebaar

Met sommige telefoons kun je screenshots maken met gebaren of acties.

De beste manier om erachter te komen of dit mogelijk is, is door naar je instellingen te gaan:

Ga naar de instellingen van je telefoon

Zoek naar gebaren

Zoek onder de gebarenbediening naar screenshots

Activeer alle mogelijke gebaren

Op Samsung-smartphones zie je misschien de optie om een handpalmbeweging te gebruiken om een screenshot te maken. Veeg met je hand over het scherm en er wordt een screenshot gemaakt.

Op sommige Huawei-telefoons vind je de optie om op je scherm te kloppen:

Ga naar systeeminstellingen

Controleer voor toegankelijkheidsfuncties

Tik op snelkoppelingen en gebaren

Klik op screenshot maken en schakel Knuckle screenshots in.

Je kunt dan een screenshot maken door twee keer zachtjes op je telefoonscherm te kloppen.

Een screenshot maken op een Google Pixel-telefoon

Er zijn een aantal manieren om een screenshot te maken op je Google Pixel-smartphone. Naast de standaard knoppencombinaties en Google Assistant kun je het ook doen vanuit het scherm met recente apps.

Met de app open die je wilt screenshotten veeg je omhoog vanaf de onderkant van het scherm.

Met de recente apps pagina zichtbaar zoek je de screenshot knop onder de betreffende app

Tik op die schermopnameknop om de afbeelding vast te leggen

Bewerk of deel uw screenshot indien nodig

Een screenshot maken op Xiaomi en Poco-telefoons

Er zijn andere gebarenbediening die u kunt gebruiken op toestellen zoals Xiaomi en Poco-smartphones die draaien op MIUI-software. Standaard omvat dit een eenvoudig gebaar met drie vingers waarmee u gemakkelijk een screenshot kunt maken. Veeg je drie vingers tegelijk naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om een afbeelding vast te leggen.

Als dit niet werkt, moet je misschien in de instellingen controleren of het is geactiveerd:

Ga naar de systeeminstellingen van je telefoon

Zoek en open extra instellingen

Tik op sneltoetsen

Selecteer Maak een screenshot en pas de instellingen aan.

Vanaf daar kunt u de gebaren voor deze actie wijzigen om eenvoudige dingen zoals het indrukken en vasthouden van de knoppen home, menu of terug op uw telefoon te omvatten.

Een screenshot maken op een OnePlus-telefoon

Net als sommige andere telefoons in deze lijst is het ook op een OnePlus-telefoon mogelijk om een screenshot te maken met een gebaar.

Veeg daarvoor met drie vingers tegelijk naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm. Je zou dan dezelfde schermopnamemelding moeten zien als normaal. Zo niet dan kun je de instellingen controleren:

Ga naar de instellingen van je telefoon

Tik op knoppen en gebaren

Klik op snelle bewegingen

Pas daar de instellingen aan om het gebaar screenshot in te schakelen.

