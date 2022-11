De Pixel 7a ziet er behoorlijk scherp uit, maar ook net als de Pixel 6a

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google zal naar verwachting zijn volgende Pixel A-serie telefoon volgend jaar aankondigen, mogelijk tijdens de Google I/O 2023 ontwikkelaarsconferentie volgend voorjaar. Hoewel dat een eeuwigheid weg lijkt, hoef je niet zo lang te wachten om te zien hoe de zogenaamde Pixel 7a eruit zou kunnen zien als hij debuteert.

In feite zijn renders van de telefoon al online gelekt.

Op Smartprix heeft OnLeaks' Steve Hemmerstoffer de Pixel 7a onthuld. Als zijn renders waar zijn, dan zal de telefoon veel lijken op zijn voorganger en Google's huidige vlaggenschip telefoons. De afmetingen zijn zelfs vrijwel identiek aan de Pixel 6a, waarvan de laatste 10,1 mm dik is (bij de camerabehuizing). Andere kenmerken die we hebben gespot: Dunne bezels met een iets bredere onderkin en een centrale displayuitsparing voor de selfiecamera.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het zal ook een SIM-lade aan de linkerkant hebben, dus geen eSIM. Er is ook geen koptelefoonaansluiting of analoge poort.

Beste smartphone 2022: Wij testen, beoordelen en rangschikken de beste mobiele telefoons die te koop zijn Door Chris Hall · 30 september 2022 Wat zijn de beste smartphones in 2022? We testen de nieuwste opties van Google, Apple, Samsung, Oppo en nog veel meer om erachter te komen.

Toch ziet de telefoon er strak uit, met zijn afgeronde hoeken, flinterdunne ontwerp en pinhole-uitsparing. De witte en zilveren kleuren passen er ook goed bij.

Hier is de Pixel 6a ter vergelijking:

Smartprix zegt dat de Pixel 7a waarschijnlijk een Samsung 90Hz display en een verbeterde Sony hoofdcamera sensor zal hebben. Het zou zelfs draadloos opladen kunnen hebben - de eerste Pixel A-telefoon die dat doet. Verder waren de details dun. Geen informatie over de camera's, de interne hardware of de prijs. Maar we bevinden ons nog steeds in een vroeg stadium, aangezien Google nog minstens zes maanden verwijderd is van de onthulling van dit toestel.

Dus er is genoeg tijd voor de geruchtenmolen om meer lekken te spuwen voor ons om over te kwijlen terwijl we wachten.

Geschreven door Maggie Tillman.