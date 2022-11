Pixel-telefoons krijgen eindelijk Nest Hub-timerbediening

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je Pixel-telefoon zou eerder vroeger dan later de timers van je Nest Hub moeten kunnen bedienen, met Google die een bijgewerkte At a Glance-widget test.

Het bedienen van Nest Hub-timers is niet altijd zo eenvoudig geweest als het zou moeten zijn, maar sommige mensen beginnen een bijgewerkte At a Glance-widget op hun Pixel-telefoons te zien, compleet met bedieningsopties voor timers op Nest Hubs. Google lijkt de verandering te testen met een klein aantal mensen, dus je ziet het misschien nog niet.

Er wordt gemeld dat de nieuw bijgewerkte widget een extra optie heeft om "Cross Device Timer" in te schakelen. Indien ingeschakeld, geeft de functie een melding wanneer een timer afloopt, terwijl de gebruiker ook de optie heeft om deze met een minuut te verlengen. Er wordt echter ook gemeld dat dit alleen werkt met timers, niet met alarmen. Dus het zal werken de volgende keer dat u de tijd van uw pasta, maar het zal geen gebruik voor die wake-up alarm dat u vergeten te annuleren.

Er is nog geen indicatie van wanneer deze verandering voor iedereen zal gelden, maar een tipgever vertelde 9to5Google dat ze een Google Opinion Rewards enquête ontvingen nadat de timer status voor het eerst verscheen. Dat suggereert dat Google de functie actief test en wil weten hoe mensen ermee omgaan. Hopelijk betekent dat dat we binnenkort iets meer officieels kunnen verwachten.

Geschreven door Oliver Haslam.