Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Backbone One is een echt indrukwekkende kleine controller grip, en in het afgelopen jaar is het een vaste favoriet voor gaming op de iPhone - maar alleen op de iPhone.

Nu, eindelijk, Backbone heeft aangekondigd dat het lanceert een nieuwe versie van de Backbone One voor Android-telefoons, waardoor een groot deel van de markt in de plooi.

Het is dezelfde controller in alle belangrijke opzichten als degene die je kunt ophalen op een iPhone, met een buigzame achterkant die een reeks van telefoonformaten kan aanpassen.

Aan de voorkant krijg je een aantal echt fatsoenlijke analoge sticks en gezicht knoppen, samen met een scherm vastleggen knop en een Backbone-knop om de speciale gaming hub, die werkt vrij soepel te openen.

Het grootste verschil is eigenlijk alleen dat de connector nu een USB-C-poort is om het te laten werken met de wijde wereld van Android-telefoons.

Gezien Backbone nog steeds bundelt in een beetje extra connector om de controller passen nieuwere iPhones, zal het interessant zijn om te zien hoe breed de connectiviteit daadwerkelijk blijkt te zijn op Android, die uiteraard een veel grotere spanwijdte van telefoon maten en vormen te bieden heeft.

Voor degenen die willen gamen op hun Android, echter, is dit een geweldige nieuwe optie die verder toevoegt aan de uiterst competitieve markt voor gaming grips.

Geschreven door Max Freeman-Mills.