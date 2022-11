Dit is Google's Pixel Fold ... waarschijnlijk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De geruchten dat Google werkt aan een Pixel Fold-toestel doen al langer de ronde, maar een reeks renders laten "100%" zien hoe het toestel eruit zal zien.

Google heeft misschien nog maar net de Pixel 7 en Pixel 7 Pro uitgebracht, maar een nieuw lek beweert te laten zien hoe de eerste opvouwbare telefoon van het bedrijf eruit zal zien. En wat hij gaat kosten.

Spoiler - het gaat veel kosten.

Ten eerste beweert de afbeelding bovenaan dit bericht te laten zien hoe de opvouwbare Pixel eruit zal zien met twee beschikbare kleuren; Chalk en Obsidian. Leaker Jon Prosser beweert foto's van het toestel te hebben gezien, met renders gemaakt om zijn bron te beschermen. Hij heeft ook een video gedeeld waarin hij het ding laat zien. Er wordt ons ook verteld dat Prosser "100 procent" zeker is van dit lek, wat suggereert dat hij veel meer weet dan hij loslaat.

Ons is ook verteld dat dit ding groot en extreem zwaar is, met een volledig glazen en metalen constructie.

Wat betreft wanneer dit ding in de verkoop gaat en voor hoeveel, zorg dat je gaat zitten. Prosser zegt dat de Pixel Fold in mei 2023 in de verkoop gaat met een vanafprijs van 1.799 dollar. Dat is ongeveer 1.530 pond en 1.740 euro tegen de huidige wisselkoersen.

Dat is veel geld, maar dit ziet er inderdaad uit als een heleboel telefoon. Prosser gaf geen details over de interne specificaties, behalve een 9,5-megapixel selfiecamera, en we weten niet hoe groot die schermen zijn. Maar we weten al genoeg om de eetlust op te wekken.

Mei lijkt ineens zo ver weg.

Geschreven door Oliver Haslam.