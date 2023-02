Google's Pixel 7a is misschien nog een beetje verwijderd van de aankondiging, maar dat houdt de lekken niet tegen, met camera en andere details gedeeld.

Hoewel Google pas onlangs zijn vlaggenschip Pixel 7 Pro en mid-range Pixel 7 heeft uitgebracht, is er nog steeds ruimte in de line-up voor iets betaalbaarders. Die telefoon wordt waarschijnlijk de Pixel 7a, maar terwijl we hem pas over een paar maanden officieel verwachten, beginnen de lekken al.

De nieuwste komt via leaker Kuba Wojciechowski, met een reeks Twitter posts die allerlei details naar buiten brengen. Te beginnen met de camera.

Zoals Wojciechowski aangeeft, zijn we er nu vrij zeker van dat de Pixel Lynx (L10) die her en der is uitgelekt, niet de Pixel 7 Ultra is zoals eerst werd gedacht. In feite lijkt het er nu op dat Lynx eigenlijk de Pixel 7a is, waarbij Wojciechowski wijst op de cameradrivers van het apparaat en een setup die "Pixel 22 Mid-range" wordt genoemd in vergelijking met de "Pixel 22 Premium" op Google's Pixel 7/Pro. Dat sluit natuurlijk iets uit dat bovenop de Pixel 7 Pro in de line-up zit en zet de Pixel 7a in het spel.

Wojciechowski zegt verder dat de eerder gelekte camera-opstelling voor Lynx nu is veranderd, met de GN1-lens verwijderd. Nu heeft de onaangekondigde telefoon van Google een camerasysteem dat wordt aangeduid als "l10_wide" (IMX787) en "l10_UW" (IMX712) zonder speciale telelens. Voor degenen die het thuis volgen, de IMX787 is een opmerkelijke upgrade voor de hoofdcamera - de Pixel 6a gebruikte de IMX363.

Buiten dat wijst Wojciechowski ook op ondersteuning voor draadloos opladen, terwijl de meest opvallende verbetering misschien wel het display is.

Wojciechowski citeert bronnen die ze niet willen bevestigen en zegt dat de Pixel 7a een 1080p-scherm van Samsung zal gebruiken, compleet met een verversingssnelheid van 90Hz. Dat zou nog een waardige upgrade zijn ten opzichte van de Pixel 6a van vorig jaar.

Dit is allemaal veelbelovend voor iedereen die wacht op een nieuwe budget-Pixel voordat ze hun geld uitgeven aan een upgrade. We weten nog steeds niet precies wanneer dit ding officieel wordt gemaakt, maar de Pixel 6a werd aangekondigd in mei 2022, dus dat zou een venster kunnen zijn om volgend jaar naar uit te kijken.