AirPods Pro 2 update lost een irritante Pixel telefoon bug op

(Pocket-lint) - Bezitters van Google's beste Pixel-telefoons kunnen hun AirPods Pro 2 oordopjes nu voor het eerst goed gebruiken dankzij een bug-squashing firmware-update.

We meldden vorige maand dat bezitters van een Google Pixel-telefoon worstelden met hun AirPods Pro 2. Ze bleven hoe dan ook niet aangesloten. Er was geen echte oplossing in zicht, hoewel een workaround bestond uit het uitschakelen van Bluetooth A2DP hardware offloading op de beledigende Pixel-telefoon. Nu is Apple de Pixel-eigenaren te hulp geschoten met een firmware-update waarmee de problemen voorgoed zijn opgelost.

Hoewel het uitschakelen van A2DP hardware offloading voor velen werkte, resulteerde het ook in een vreselijke geluidskwaliteit - iets wat niet geweldig is als je net het geld hebt uitgegeven aan Apple's allerbeste draadloze oordopjes. Gelukkig lost deze nieuwe firmware-update de zaken goed op en kunnen de betrokkenen weer genieten van geweldig geluid uit hun AirPods Pro 2. Zorg er alleen voor dat je die A2DP hardware offloading schakelaar weer aanzet als je eerder je toevlucht nam tot het uitschakelen ervan.

Helaas kan het bijwerken van je AirPods Pro 2 problemen opleveren. Er is geen manier om het handmatig te doen, en de oordopjes zullen alle updates zelf uitvoeren. Het probleem? Daarvoor moeten ze verbonden zijn met een iPhone, iPad of Mac. Als je een Google huishouden, kan dat een probleem zijn - hoewel de kans daarop vrij klein is als je rondloopt met AirPods Pro in je oren.

Zelfs als je wat Apple-kit hebt rondslingeren, kan de update even op zich laten wachten. Gelukkig is het nieuws van enkele Reddit-gebruikers die hun oordopjes al hebben laten updaten positief, dus hou je vast. Die update zal het wachten waard zijn.

Geschreven door Oliver Haslam.