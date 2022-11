De Pixel 8 lekken zijn begonnen, inclusief codenamen en specs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google's Pixel 7-telefoons zijn nog vers, maar de eerste Pixel 8-lekken zijn al begonnen en ze hebben een aantal schattige codenamen.

De nieuwste Google-telefoons beginnen nog maar net de handen van kopers op te warmen, maar terwijl de Pixel 7 en Pixel 7 Pro het gesprek van de dag zijn, kijken sommigen al naar 2023. Google zal zeker hetzelfde doen, met een nieuw rapport dat suggereert dat het bedrijf hard werkt aan de Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

Als een rapport van WinFuture klopt, krijgen de twee telefoons respectievelijk de codenamen "Shiba" en "Huskey". De modellen van vorig jaar waren "Cheetah" (Pixel 7) en "Panther" (Pixel 7 Pro) voor het geval je het je afvroeg. We weten dat je dat was.

Terugkerend naar dat WinFuture-rapport, wordt ons verteld dat de nieuwe handsets Android 14 zullen draaien, dat zijn eigen "Upside Down Cake"-codenaam heeft. Verder is er een nieuwe chip genaamd "Zuma" die vermoedelijk de nieuwe Tensor chip zal zijn die Google's telefoons zal aandrijven. En dan hebben we een bewering dat de Pixel 8 een 2268 x 1080 scherm krijgt en de Pixel 8 Pro naar een 2822 x 1344 deel gaat. Dat is vreemd gezien het 1440p-scherm dat in de huidige Pixel 7 Pro wordt gebruikt, maar we moeten wachten op meer informatie om zeker te weten wat daar aan de hand is.

We zijn erg in de vroege kloppen van Pixel 8 geruchten, dus we kunnen meer opheldering verwachten over deze specs en nog veel meer in de komende maanden. We zijn nog ver verwijderd van Google die iets officieel aankondigt, maar je weet hoe die lekken de neiging hebben om te komen. Vooral die over Pixel-telefoons.

Geschreven door Oliver Haslam.