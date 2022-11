Een Pixel-telefoon aansluiten verandert hem meteen in een draadloze oplader

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - U wist waarschijnlijk al dat uw Pixel-telefoon kan worden gebruikt als een draadloze lader, maar wist u dat het elke keer dat u uw telefoon aansluit, wordt ingeschakeld?

Dat blijkt zo te zijn, en hoewel Google er goed aan heeft gedaan om dat stil te houden, beginnen mensen het te merken.

In staat zijn om draadloos dingen zoals oordopjes en zelfs hele andere telefoons op te laden vanaf een Pixel-telefoon is niet nieuw, en het wordt al enige tijd ondersteund. Maar wat veel mensen zich tot voor kort niet realiseerden, is dat de simpele handeling van het aansluiten van de Pixel voldoende is om die draadloze oplaadfunctie onmiddellijk in te schakelen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Natuurlijk kun je de functie handmatig inschakelen als je dat echt wilt, maar dat is niet nodig. Sluit je Pixel aan op een USB-C-kabel en je hebt goud in handen.

De enige keer dat dat misschien niet gebeurt, is als je batterij onder de 20 procent zit. Maar maak je geen zorgen, zodra dat percentage is bereikt, begint het draadloos opladen meteen en is alles in orde. Het is een mooie functie, maar wel een die misschien niet veel gebruikt zal worden. Maar nu weet je er tenminste alles van, toch?

Er is een groeiende Reddit thread van mensen die net ontdekt over die specifieke functie ook, dus maak je geen zorgen - we waren niet de enigen die iets nieuws geleerd vandaag!

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Chris Hall.