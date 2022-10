Mysterie Google Pixel G10 breekt cover, maar wat is het eigenlijk?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wie de Google Pixel theeblaadjes leest, heeft een nieuwe rimpel om aan de vouw toe te voegen, nu een mysterieuze Pixel G10 is ontdekt. Maar wat het is, weet niemand.

Google heeft dan wel nog maar net de Pixel 7 en Pixel 7 Pro uitgebracht, maar de aandacht richt zich nu al op wat er daarna komt. Er is een Pixel Fold die naar verluidt in de maak is, terwijl een grote camera-upgrade ook het gerucht gaat voor de Pixel 7 Ultra. Maar een nieuwe mededinger heeft de arena betreden.

Zeg hallo tegen de Google Pixel G10. Het onbekende toestel werd gespot door tipgever Kuba Wojciechowski en er is weinig over bekend - maar dat betekent niet dat we helemaal niets weten.

Zo zegt Wojciechowski dat de G10 een hoge resolutie display van 3120 x 1440 pixels krijgt met dezelfde afmetingen als de Pixel 7 Pro, waardoor het een 6,7-inch paneel wordt. Dat sluit overigens uit dat dit een Pixel 7a is - nog zo'n telefoon die zijn hoofd boven het maaiveld blijft uitsteken. We weten ook dat het dezelfde camera-uitsparing zal hebben.

Er zijn ook andere dingen. Qualcomm zal blijkbaar de vingerafdrukscanner onder het scherm verzorgen en, interessant genoeg, is BOE het bedrijf dat het scherm moet bouwen. Dat is trouwens het bedrijf dat verantwoordelijk is voor sommige iPhone schermen.

Verder weet niemand wat dit ding echt is. Er wordt gesuggereerd dat het een vroeg prototype is van wat er na de Pixel 7 line-up komt, maar dat is nu nog giswerk.

Dit is eigenlijk ook niet de eerste keer dat we de G10 vermeld zien - het werd eerder gemeld door 9to5Google in mei met soortgelijke verwarring over zijn plaats in de Pixel line-up. We denken niet dat dit de Pixel 7 Ultra is, hoewel de specs mogelijk overeenkomen. Dat draagt al de codenaam Lynx van wat we al hebben gehoord.

Wat betreft wat het is, moeten we gewoon afwachten.

