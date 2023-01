De nieuwe Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn twee van de meest geanticipeerde smartphones van het jaar. Als je een van de vele mensen bent die wil upgraden naar een van deze modellen, dan is dit een goed moment!

Dankzij het lopende Google Store-inruilprogramma kun je tot 300 pond korting krijgen op je aankoop als je je oude telefoon inruilt.

Lees verder voor meer informatie over het programma en hoe u optimaal gebruik kunt maken van deze speciale aanbieding.

Wat is het Google Store-inruilprogramma?

Met het Google Store-inruilprogramma kun je je oude telefoon inruilen voor een gloednieuwe Pixel 7 of Pixel 7 Pro. Je krijgt een vergoeding voor de waarde van je oude telefoon, die je ontvangt zodra je oude toestel is verwerkt.

Het programma loopt tot 31 oktober.

Hoe het werkt

Om te beginnen ga je online naar de Britse Google Store, voeg je je nieuwe Pixel 7 of Pixel 7 Pro toe aan je winkelwagentje en selecteer je bij het afrekenen de optie "Een in aanmerking komend apparaat inruilen". Vervolgens wordt u gevraagd wat basisinformatie over uw oude apparaat in te voeren, zoals het merk, model en de staat waarin het verkeert.

Zodra u dit hebt gedaan, geeft Google u een geschatte prijsopgave voor uw inruil. Houd er rekening mee dat dit slechts een schatting is: de definitieve inruilwaarde wordt bepaald nadat Google uw apparaat heeft ontvangen en beoordeeld.

Als u tevreden bent met de geschatte prijsopgave, kunt u uw aankoop afronden. Uw nieuwe Pixel 7 of Pixel 7 Pro wordt dan naar u verzonden. Tegelijkertijd verstuurt Google via een inruilpartner een inruilkit met een vooraf betaald label.

Je hebt 30 dagen de tijd om je oude toestel op te sturen. Zodra Google het heeft ontvangen en beoordeeld, past het de bijbehorende korting toe en stort het je geld terug op je betaalmiddel.

Er zijn een paar dingen om in gedachten te houden als je gebruik maakt van dit aanbod.

Ten eerste komen alleen bepaalde toestellen in aanmerking. Momenteel omvat dit telefoons van Apple, Samsung, Huawei, LG en Google. Ten tweede worden alleen toestellen geaccepteerd die in goede staat verkeren en geen grote cosmetische schade hebben.

Ten slotte is het belangrijk op te merken dat alle persoonlijke gegevens van je oude toestel worden gewist voordat het wordt ingeruild. Als er iets op je apparaat staat dat je wilt bewaren, maak dan een back-up voordat je het opstuurt.

Waarom Pixel 7 of Pixel 7 Pro?

Uw oude telefoon begint misschien zijn leeftijd te verliezen. Misschien is hij niet meer goed genoeg voor uw behoeften. Of misschien gaat de batterij niet meer zo lang mee als vroeger, is de processor traag en de camera matig.Als een van deze situaties op jou van toepassing is, ruil je telefoon dan in voor een Google Pixel 7 of 7 Pro.

Laten we eens kijken naar de opvallende kenmerken van deze twee toestellen.

Camera

Een van de eerste dingen die je opvalt aan de twee modellen zijn de camera's. Deze telefoons hebben enkele van de beste camera's op de markt en zijn perfect voor het maken van foto's en video's van hoge kwaliteit.

Met een 50-megapixel achtercamera en een 10,8-megapixel frontcamera is de Pixel 7 in staat om verbluffende details vast te leggen. De voor- en achtercamera's van de Google Pixel 7 Pro hebben vergelijkbare megapixels, maar je krijgt een geavanceerde ultrabrede lens die 125,8 graden dekt versus 114 graden voor de Pixel 7.

Wat je ook probeert vast te leggen, met de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro maak je prachtige beelden.

Specs

Google's nieuwe Tensor G2 chip is ontworpen voor de volgende generatie machine learning en computationele fotografie. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de eerste telefoons aangedreven door deze chip, wat resulteert in een aantal indrukwekkende functies.

Met Tensor G2 kunnen deze telefoons automatisch objecten in foto's identificeren en de camera-instellingen daarop aanpassen. Dit betekent dat je altijd de perfecte foto krijgt, of je nu een foto maakt van een bloem of een landschap.

De Google Pixel 7 en 7 Pro bieden beide indrukwekkende hoeveelheden RAM. De standaard Pixel 7 komt met 8GB, terwijl de 7 Pro het spel verhoogt naar 12GB. Dit maakt de apparaten zeer geschikt voor veeleisende taken zoals gaming en videobewerking. De standaard Pixel 7 wordt geleverd met 128 GB opslagruimte. De Pixel 7 Pro verhoogt dat naar 512 GB.

In combinatie met krachtige processors en schermen met hoge resolutie bieden deze toestellen een meeslepende multimedia-ervaring waar je niet omheen kunt.

Ontwerp

De nieuwe Pixel 7- en Pixel 7 Pro-telefoons van Google bieden niet alleen topprestaties; ze zijn ook verkrijgbaar in verschillende oogstrelende kleuren: Obsidian en Snow. Maar terwijl de Pixel 7 een heldere citroenkleur heeft, gaat de Pixel 7 Pro voor een hazelnootkleur.

Naast de vele kleuren hebben de Pixel 7 en 7 Pro ook slanke, afgeronde hoeken en een aluminium balk die over de camera's aan de achterkant loopt. Deze balk is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar helpt ook de grip te verbeteren en voorkomt dat vingerafdrukken de lenzen besmeuren.

Het totale effect is een telefoon die er verfijnd en duur uitziet, ook al is hij relatief betaalbaar.

Beter dan dit wordt het niet

Het Google Store Trade-In Programma is een geweldige manier om geld te besparen op je nieuwe Pixel 7 aankoop. Als je een in aanmerking komend apparaat hebt dat je wilt upgraden, is dit een geweldig moment om te profiteren van deze speciale aanbieding.

Vergeet niet dat deze aanbieding slechts een beperkte tijd beschikbaar is, dus wacht niet te lang met upgraden naar het nieuwste en beste van Google.

T&C's: U moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan het inruilprogramma en u moet een afleveradres in het Verenigd Koninkrijk opgeven. Het inruilaanbod kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, tenzij anders vermeld. De aankoop moet worden gedaan op de website van Google Store UK. Bovendien is het aanbod niet overdraagbaar en niet geldig voor contant geld of een equivalent daarvan, en bij het afrekenen kunnen bezorgkosten in rekening worden gebracht. Tot slot is het inruilprogramma ongeldig waar dit wettelijk verboden is.