De Pixel 7a soort van gelekt op Amazon, en er is een twist

(Pocket-lint) - Amazon heeft in het weekend mogelijk het bestaan van de Google Pixel 7a gelekt, hoewel het mogelijk een stap verder is gegaan door een hele familie te lekken.

We hadden al verwacht dat Google een budgetversie zou aankondigen van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro telefoons die er al zijn, maar nieuwe afbeeldingen lijken te tonen dat Amazon mensen de kans geeft om zich in te schrijven voor een productaankondiging. Van bijzonder belang is echter de formulering. Amazon zegt dat mensen kunnen worden gewaarschuwd voor een Pixel 7a-familielancering, wat misschien suggereert dat er ten minste twee modellen zullen worden aangeboden.

Wat dat precies inhoudt, weten we nog niet. Het is mogelijk dat er twee verschillende schermformaten komen, maar dat zou nieuw zijn voor de line-up. We verwachten al iets rond de 6-inch, maar we zullen zien wat Google te bieden heeft.

Wat betreft wanneer dat zal zijn, dat is iets anders dat we niet echt weten. Google heeft de Pixel 6a pas in juli 2022 uitgebracht, wat betekent dat hij nog relatief nieuw op de markt is. Maar met de nieuwe Pixels met verbeteringen over de hele linie, is het mogelijk dat Google dingen eerder kan vernieuwen dan oorspronkelijk verwacht.

Of de nieuwe aankondigingsoptie van Amazon betekent dat er iets aan de hand is, of dat het gewoon ruim op tijd de eenden op een rij zet, moeten we afwachten. We hadden oorspronkelijk verwacht dat de Pixel 7a in het eerste deel van 2023 zou komen.

Geschreven door Oliver Haslam.