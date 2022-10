Google's beste telefoon werkt niet met Apple's beste oordopjes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je vecht om je AirPods Pro 2 goed te laten werken met je Pixel-telefoon, ben je niet de enige. En hoewel er een workaround is, is die niet geweldig.

De nieuwste Apple AirPods Pro 2 zijn enkele van de beste oordopjes die er zijn en ze zouden prima moeten werken met Android-telefoons, inclusief die van Google. Maar sommige mensen hebben ontdekt dat ze dat niet doen. Tenminste, niet goed.

Een groeiend aantal mensen meldt dat luisteren via AirPods Pro 2, aangesloten op de nieuwste Pixel 7-telefoons, een woedende puinhoop is. Ze zeggen dat ze ongeveer 90 seconden kunnen luisteren voordat het afspelen in de war raakt en stopt. Ze kunnen dan hun oordopjes loskoppelen en opnieuw aansluiten en het proces opnieuw beginnen. Maar slechts 90 seconden. Spoelen, herhalen.

Het is ook niet alleen de nieuwste Pixel 7-hardware. Meldingen van soortgelijke problemen hebben ook betrekking op de Pixel 6 line-up, wat suggereert dat dit een breder probleem is dan alleen Google's nieuwste en beste hardware.

Er is echter een oplossing. Mensen kunnen naar het gedeelte Ontwikkelaarsopties van de Instellingen-app gaan en de optie "Bluetooth A2DP hardware offload uitschakelen" inschakelen. De verbindingen zouden dan weer als een huis moeten zijn. Maar er is een probleem - als je dat doet, gaat de geluidskwaliteit er sterk op achteruit, wat het nut van het gebruik van de beste draadloze oordopjes van Apple teniet doet.

De echte oplossing is er een die Google of Apple zal moeten toepassen en niemand weet echt welke van de twee we vertrouwen. Als het Apple is, en een software-update nodig is, kunnen mensen een probleem krijgen. AirPods Pro 2 hebben een ander Apple-apparaat nodig om de update te verwerken en nee, we maken geen grapje.

