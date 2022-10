Google steekt Apple de loef af over RCS, prijst verbeteringen in Berichten aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft vandaag 10 redenen gedeeld waarom het denkt dat mensen graag de Berichten-app op hun Android-toestellen gebruiken, inclusief een grapje naar Apple.

De laatste onenigheid tussen Google en Apple gaat over het gebruik van RCS, een relatief nieuwe berichtenstandaard die voortbouwt op SMS en het minder klote maakt. RCS maakt media in hogere resolutie en nog veel meer mogelijk, maar Apple ondersteunt het niet. iMessage van het bedrijf kan dat allemaal al, maar als het op praten met groene bellen aankomt, draait het allemaal om die sms. En Google haat dat. Het zeurt al een tijdje tegen Apple over het toevoegen van RCS-ondersteuning aan iPhones.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Maar Google heeft niet stilgezeten terwijl het wacht tot Apple op de RCS-bandwagon springt. Vandaag deelde het bedrijf een lijst van 10 redenen waarom het denkt dat mensen met plezier de Berichten-app op Android zouden moeten gebruiken, compleet met wat RCS-goedheid.

Je kunt de volledige tien redenen bekijken in Google's blogpost, maar sommige zijn opvallender dan andere. Bijvoorbeeld, terwijl Google al begon met het toestaan van Android-apparaten om emoji-reacties van iPhone-gebruikers te ontvangen, laat het bedrijf dat nu in beide richtingen werken - Android-gebruikers kunnen nu ook reageren op iPhone SMS-berichten. Google zegt dat RCS het einddoel is, maar dat het "doet wat we kunnen om Android-gebruikers te helpen een manier te hebben om consequent te reageren op berichten". Eén punt voor Google.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Andere verbeteringen zijn de mogelijkheid om YouTube-video's te bekijken binnen Berichten, een sterrensysteem om belangrijke berichten later terug te vinden, en een functie waarmee herinneringen en agenda-items direct vanuit de Berichten-app kunnen worden aangemaakt. Google zegt dat mensen die met United Airlines vliegen, ook in de lucht via United WiFi RCS-berichten kunnen versturen en ontvangen.

Geschreven door Oliver Haslam.