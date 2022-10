Google Pixel 7 vs Pixel 6a: Welke moet je kopen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Toen de Google Pixel 6a voor het eerst uitkwam, wilden we graag zien hoe verschillend hij was van de duurdere, maar oudere, Pixel 6. We ontdekten dat er niet echt veel verschil in prestaties was.

Nu de Pixel 7 uit is - en de Pixel 6 heeft vervangen - werd onze nieuwsgierigheid weer groter. Is de nieuwe Pixel 7 zo goed dat je het extra geld moet uitgeven, of moet je geld besparen en het goedkopere model nemen? In deze gids leggen we alle belangrijke verschillen uit, na geruime tijd beide telefoons te hebben getest.

Ontwerp

Pixel 7: 155,6 x 73,2 x 8,7 mm - 197g

Pixel 6a: 152,2 x 71,8 x 8,9 mm - 178g

Pixel 7: Gorilla Glass Victus voor- en achterkant - Aluminium frame

Pixel 6a: Gorilla Glass 3 voorkant, plastic achterkant - Aluminium frame

Pixel 7: IP68 water- en stofbestendig

Pixel 6a: IP67 water- en stofbestendig

Er zijn een paar opmerkelijke dingen aan de ontwerpkant die het verschil kunnen maken voor de gebruikservaring van deze twee telefoons. En er zijn positieve en negatieve kanten aan beide.

Ze zien er allebei duidelijk uit alsof ze bij dezelfde familie horen. Ze hebben hetzelfde vierkante uiterlijk met minimaal afgeronde hoeken die ze een bijna perfect rechthoekige vorm geven. In het voordeel van de Pixel 6a is dat hij smaller, korter en lichter is, en dat maakt een verschil. Het voelt compacter aan, waardoor het een klein beetje handvriendelijker is.

Het valt echter niet te ontkennen dat de constructie en de materialen van de Pixel 7 steviger en robuuster aanvoelen. Het frame voelt veel steviger aan, ongetwijfeld geholpen door de stevige aluminium camerabalk die langs de achterkant loopt. Daarmee - plus het feit dat hij bedekt is met Gorilla Glass Victus - zou hij beter tegen een stootje moeten kunnen dan de Pixel 6a met zijn plastic achterkant.

Toch, op een objectief niveau, zijn beide water- en stofbestendig tot hoge niveaus. IP68 op de Pixel 7 en IP67 op de Pixel 6a, en dat betekent dat ze het allebei prima doen bij de gebruikelijke soorten toevallig contact met water dat telefoons soms overkomt.

Er zijn een paar andere kleine dingen. Een daarvan is de rand rond het scherm. Het dunnere kader op de Pixel 7 geeft meer het gevoel dat de inhoud je onderdompelt, of meer van dat voorste oppervlak in beslag neemt. Een andere is de plaatsing van de knoppen. Ze zitten iets lager op de Pixel 7, en dat maakt ze net iets makkelijker te bereiken.

Beeldscherm en media

Pixel 7: 6,3-inch, 1080 x 2400 AMOLED-scherm

Pixel 6a: 6,1-inch, 1080 x 2400 AMOLED-scherm - HDR

Pixel 7: 90Hz vernieuwingsfrequentie - HDR10+

Pixel 6a: 60Hz vernieuwingsfrequentie - HDR

Beide: Android 13

Google heeft dit jaar gekozen voor een trapsgewijs vernieuwingsfrequentiesysteem op zijn Pixel-reeks. Dat betekent dat je 60Hz krijgt op het laagste model - de Pixel 6a - 90Hz op de Pixel 7, en tot 120Hz op de Pro.

Het is altijd de moeite waard om te onthouden met verversingsfrequenties dat als je eenmaal in je content zit - video's kijken of populaire games spelen - je zelden meer dan 60Hz nodig hebt. Dat betekent echter niet dat u geen verschil ziet tussen de 7 en de 6a. Maar het is meestal gewoon in de algemene software of gebruikersinterface van de telefoon dat we het zouden zien.

Als je snel door de app-lade en instellingenmenu's scrolt, naar beneden glijdt in de schaduw van meldingen en snelle instellingen, of gewoon naar huis veegt, lijkt de Pixel 7 absoluut soepeler en dat geeft de illusie dat hij sneller reageert. Je ziet niet zo veel stotteren wanneer dingen snel bewegen op het scherm, en pictogrammen en tekst blijven scherp in beweging.

Zuiver visueel gezien is er ook een verschil. Beide hebben een vergelijkbare benadering van kleuren en een identieke resolutie, maar het paneel van de 7 is ongetwijfeld beter dan dat van de 6a.

Het is helderder voor een en levert een hoog contrast, zodat HDR-inhoud effectiever is, en je hoeft het niet zo hoog te zetten om te genieten van het bekijken van video's. Met de twee schermen op 50 procent helderheid was de Pixel 7 levendiger, met echt goede heldere plekken waar de Pixel 6a een beetje meer gedempt was met dezelfde instelling.

Als je bij helder daglicht naar buiten gaat, betekent dat in principe dat je het scherm van de Pixel 7 in het uiterste geval duidelijker ziet. Wat betreft het luidsprekergeluid heeft geen van beide fenomenale stereoluidsprekers. Beide hebben een systeem waarbij de onderste randluidspreker veel voller en luider is dan de bovenste, en dus krijg je niet echt dat volledig gebalanceerde stereogeluid.

Prestaties en batterij

Pixel 7: Tensor G2-processor - 8GB RAM - 128GB/256GB opslagruimte

Pixel 6a: Tensor (1e gen) processor - 6GB RAM - 128GB opslagruimte

Pixel 7: 4355mAh batterij - 30W bedraad opladen - 20W draadloos opladen

Pixel 6a: 4410mAh batterij - 18W bedraad opladen

Wat echt interessant is vanuit een prestatiestandpunt is dat als het gaat om het openen van apps, games en dergelijke, er geen enorm verschil is in het dagelijks gebruik in termen van wat de twee telefoons aankunnen. Ze zijn allebei even goed in het openen van je favoriete games, dankzij het feit dat de 6a de Tensor-processor gebruikt. Dat is dezelfde chipset als in het vlaggenschip van vorig jaar, de 6 en de 6 Pro.

Zoals we al zeiden bij het vergelijken van de schermen, merk je echter een beetje extra gladheid van de Pixel 7 in bepaalde gebieden, en dat helpt om het een gevoel te geven dat het een beetje sneller is.

Een ander gebied waar we een verschil merkten was de temperatuur. We zijn gewend dat telefoons soms een beetje warm worden na langere tijd gamen of gebruik van de camera, maar bij de Pixel 6a was het veel meer merkbaar. Hij wordt behoorlijk warm onder belasting, waar de Pixel 7 dat niet echt lijkt te worden.

De 7 lijkt het beter aan te kunnen tijdens langere periodes van gamen, video kijken en camera gebruik.

Wat betreft de levensduur van de batterij, daar zit niet echt veel in. De capaciteiten zijn zeer vergelijkbaar. Het is 4410mAh op de Pixel 6a en 4355 op de Pixel 7. Dat vertaalt zich naar de twee telefoons met extreem vergelijkbare levensduur. Een volledige lading zou je comfortabel door een dag moeten krijgen, en op de meeste dagen - met 2-3 uur gebruik verdeeld over games en sociale media - kwamen we aan het einde van een dag met meer dan 30 procent over nadat we de telefoon om 7:30 van de lading hadden gehaald.

Camera's

Pixel 7: 50MP f/1.9 hoofdcamera - 12MP f/2.2 ultrawide - 10.8MP selfiecamera

Pixel 6a: 12.2 f/1.7 hoofdcamera - 12MP f/2.2 ultrawide - 8MP selfiecamera

Camera's zouden altijd een interessant vergelijkingspunt zijn tussen de Pixel 7 en de Pixel 6a. Al was het maar omdat zo veel van wat Pixel-camera's goed maakt eigenlijk in de verwerking en machine learning-elementen zit. In sommige scenario's kunnen de twee dus zeer vergelijkbare foto's maken met dezelfde benadering van contrast, kleuren en details. Maar dat wil niet zeggen dat ze hetzelfde zijn.

Bij daglicht was het eerste wat ons opviel toen we ze naast elkaar gebruikten dat de hoofdcamera van de Pixel 7 een breder gezichtsveld heeft. Dus het past een beetje meer van de scène in, en kunt u een beetje dichter bij je onderwerp als je nodig hebt.

Hij leek ook een beetje anders om te gaan met licht en kleur, met meer licht en details waar - ter vergelijking - de beelden van de 6a net iets contrastrijker en donkerder leken. En dit gold zowel voor de hoofdlens als voor de ultragroothoeklens.

Het grote verschil is natuurlijk het zoomniveau. Door de hogere resolutie van de hoofdsensor kan de Pixel 7 digitaal verder inzoomen; tot 8x zelfs. Bij 2x zoom ziet het er nog steeds mooi en scherp uit. Bij 8x valt het detail een beetje weg, maar het geeft je wel die extra veelzijdigheid. De Pixel 6a stopt bij 2x zoom.

In situaties met weinig licht lijkt de verbeterde tensor-chipset van de Pixel 7 er beter mee om te gaan en maakt hij sneller nachtopnames. Je kunt de opnametijd desgewenst ook handmatig verlengen, waardoor je meer licht kunt binnenhalen en meer details uit de schaduwen kunt halen dan wat we op de Pixel 6a zagen. Bovendien was de Pixel 7 - als gevolg van de betere licht- en kleurverwerking - veel beter in het behouden van die kleuren op de achtergrond, waar de Pixel 6a ze vaak uitwaste of buitensporige ruis creëerde en een beetje detail miste.

De Pixel 6a is echter nog steeds een krachtige camera, met de astrofotografiemodus die automatisch detecteert wanneer hij stabiel is en op een statief is gemonteerd, waardoor hij 's nachts foto's van de sterren kan maken. De Pixel 7 tilde hier weer meer licht op, maar het feit dat een mid-range telefoon dit zelfs kan is behoorlijk indrukwekkend.

De Pixel 7 heeft ook meer in petto in de videomodus, met de mogelijkheid om 10-bits HDR-opnamen te maken, waardoor je meer dynamisch bereik krijgt. Het heeft ook een cinematografische modus die leuk is, maar eigenlijk vrij ruw rond de randen. Hij heeft moeite met het nauwkeurig detecteren van randen en heeft vaak rare rimpelingen rond objecten waarbij hij wordt verward door voor- en achtergrond.

Prijs

Pixel 7: vanaf €599

Pixel 6a: € 399

In het Verenigd Koninkrijk is de Pixel 7 200 pond duurder dan de Pixel 6a. Het 128GB-model kost 599 pond, waar de 256GB-versie 699 pond kost. Gezien de prestaties en mogelijkheden van de telefoon is dat erg concurrerend.

Wat de Pixel 6a betreft, de volledige verkoopprijs is 399 pond, maar nu hij een paar maanden oud is, zou je hem goedkoper moeten kunnen vinden bij verschillende retailers.

Conclusie

Het interessante dat we hier vinden - na het vergelijken van de twee - is dat beide telefoons veel waar voor hun geld bieden, en dat de extra die je betaalt voor de Pixel 7 je wel degelijk een betere telefoon oplevert. Hij is beter gemaakt, voelt duurzamer aan, heeft een beter camerasysteem, draadloos opladen, soepelere animaties en een helderder display. Je krijgt dus zeker waar je voor betaalt. Als je de betere ervaring wilt, moet je voor deze telefoon gaan.

Maar nu hij wat ouder en goedkoper is, is de Pixel 6a nog steeds een prachtige telefoon voor het geld, en een die nog steeds de belangrijkste Pixel-ervaringen levert voor degenen die niet meer kunnen of willen uitgeven.

