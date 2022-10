Pixel Fold display lek biedt meer kromme telefoon info

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een nieuw lek heeft ons misschien wel de duidelijkste informatie gegeven over wat de schermen van de Pixel Fold zullen bieden bij een verwachte lancering in Q1 2023.

Google's toetreding tot de opvouwbare telefoon wereld is een zeer verwachte, vooral na de lancering van de Pixel 7 en Pixel Watch apparaten. Nu heeft nieuwe informatie van ontwikkelaar en leaker Kuba Wojciechowski meer licht geworpen op wat de Pixel Fold in petto zou kunnen hebben.

Volgens Wojciechowski zal het interne vouwscherm een resolutie van 1840x2208 inpakken bij een afmeting van 123mm x 148mm. Dat komt neer op ongeveer een 7,6-inch vouwdisplay, waarbij de leaker wijst op een gemiddelde helderheid van 800 nits samen met een piekhelderheid van 1200 nits. Er is sprake van een high-refresh display, maar de leaker is er niet van overtuigd dat het helemaal naar de 120Hz zal gaan waar iedereen zo dol op is op andere toestellen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aan de buitenkant verwachten we al een trio camera's aan de achterkant, maar we hebben nog geen echte informatie over wat het externe scherm te bieden zal hebben. We verwachten echter wel dat Samsung het bedrijf zal zijn dat belast is met de productie van beide displays van de Pixel Fold, dus we kunnen hopelijk verwachten dat het van voldoende kwaliteit zal zijn om de displays van de Samsung Galaxy Fold 4 een run voor hun geld te geven.

Hoe u uw corrupte video kunt repareren en klaar kunt maken om te uploaden met Stellar Door Pocket-lint International Promotion · 13 januari 2021 Deze geweldige software helpt je om beschadigde bestanden te redden.

Hoewel concrete release windows moeilijk te vinden zijn voor Google's toetreding tot de opvouwbare markt, lijkt het slimme geld te zijn op een release ergens in de eerste drie maanden van 2023. Vingers en tenen gekruist!

Geschreven door Oliver Haslam.