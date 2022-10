Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google onthulde een nieuwe toegankelijkheidsfunctie voor zijn Pixel 7-lijn tijdens het"Made by Google"-evenement in oktober. De functie heet Guided Frame en is een door kunstmatige intelligentie aangedreven systeem dat blinde en slechtziende gebruikers slim kan begeleiden bij het nemen van een selfie. Influencer Molly Burke, die toevallig blind is, demonstreerde de functie in een promotievideo van Google, waarin ze zei dat het moeilijk voor haar is om selfies te nemen en afhankelijk is van haar moeder. Maar de Pixel 7 geeft haar meer onafhankelijkheid omdat ze hiermee zonder hulp een foto van zichzelf kan maken - een klein, alledaags iets dat ziende mensen als vanzelfsprekend kunnen beschouwen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Lees: Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro kleuren: Hier zijn al uw opties

Opmerkelijk is dat Molly eerder de iPhone, Siri en Apple's toegankelijkheidsfuncties voor blinden prees op haar YouTube-kanaal. Ze heeft bijna 2 miljoen volgers en gebruikt haar platform regelmatig om te pleiten voor de slechtziende gemeenschap. Dus als je haar volgt, kan het interessant zijn om te zien dat ze nu een telefoon van Google gebruikt. Misschien zal ze de Pixel 7 gebruiken voor selfies en fotografie, maar de iPhone voor al het andere.

Wat is Guided Frame op de Pixel 7 en Pixel 7 Pro?

Iedereen neemt selfies. Nou ja, bijna iedereen. Mensen die blind of slechtziend zijn of weinig zien, vinden het misschien moeilijk om een foto van zichzelf te maken - laat staan een smartphone te gebruiken. Hoewel bedrijven als Apple en Google steeds beter worden in het inbouwen van functies in hun mobiele besturingssysteem die het hun gebruikers gemakkelijker maken een telefoon te bedienen, zal niemand beweren dat er niet meer werk aan de winkel is. Google bewijst dat het nog steeds nadenkt over hoe het de toegankelijkheid van de Pixel line-up kan verbeteren, aangezien het onlangs Guided Frame heeft onthuld voor de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Het idee ontstond tijdens een van Google's hackathons.

Hoe u uw corrupte video kunt repareren en klaar kunt maken om te uploaden met Stellar Door Pocket-lint International Promotion · 13 januari 2021 Deze geweldige software helpt je om beschadigde bestanden te redden.

De functie is eenvoudig: Richt de camera van de Pixel 7 op jezelf, en de telefoon zal slim herkennen wat je doet en je begeleiden om de camera te kantelen en te draaien om jezelf volledig in het kader te krijgen, en dan maakt het de foto voor je.

Hoe werkt Guided Frame?

Je ziet hierboven een demo van de functie waarin Molly Burke de hoofdrol speelt. De TL;DR versie is, de Pixel 7 en Pixel 7 Pro zal in staat zijn om te zien wanneer je probeert een selfie te nemen, en het zal beginnen met het geven van aanwijzingen zoals "beweeg je telefoon naar rechts en omhoog", en het zal zelfs een aftelling starten voor u om te poseren. Naast verbale aanwijzingen voel je ook trilsignalen en een gestippeld kader omringt je gezicht op het scherm.

Moet Guided Frame worden ingeschakeld?

Ja. Om Guided Frame te gebruiken, moet je TalkBack inschakelen (één keer) en vervolgens de Google Camera-app openen om selfies te maken. U kunt TalkBack altijd uitschakelen als u Guided Frame niet meer wilt gebruiken.

TalkBack inschakelen

Open de app Instellingen van uw telefoon. Tik op Toegankelijkheid > TalkBack. Schakel TalkBack gebruiken in of uit.

Een selfie nemen met Guided Frame

Open de Google Camera-app om Guided Frame te gebruiken. Houd de cameraknop aan de voorzijde ingedrukt. Dubbeltik op de cameraknop aan de voorzijde om over te schakelen naar de selfiemodus. Volg de audio-instructies of trillingen. De Camera-app neemt uw selfie.

Welke Android-telefoons bieden Guided Frame?

Momenteel is Guided Frame exclusief voor de nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro met de nieuwste versie van Android(Android 13).

Lees: Wanneer komt Android 13 naar mijn telefoon?

Wil je meer weten?

Bekijk Google's ondersteuningshub voor Guided Frame.

Geschreven door Maggie Tillman.