Google's opvouwbare Pixel zou nu volgens de geruchten in Q1 2023 uitkomen

(Pocket-lint) - De geruchte opvouwbare Google Pixel-telefoon zou in de eerste drie maanden van 2023 kunnen arriveren, volgens een tweet van analist Ross Young.

Young twitterde in antwoord op een vraag van industrie-watcher Roland Quand, die vroeg waar de Pixel opvouwbaar was gekomen. Zijn antwoord was simpelweg: "Q1".

De verwachtingen van een op handen zijnde release waren al hooggespannen met verwijzingen naar een opvouwbare Google Pixel die vorige maand nog in Android 13 werd ontdekt. Toen werd gedacht dat we een aankondiging zouden kunnen zien tijdens het Made by Google-evenement op 6 oktober, maar dat kwam en ging zonder teken. Wel kregen we nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro telefoons en de Pixel Watch.

Q1- Ross Young (@DSCCRoss) 6 oktober 2022

Nu denkt Young dat de buigzame telefoon in januari, februari of maart van volgend jaar wordt aangekondigd. Dat betekent dat we nog even moeten wachten voordat we die pixels kunnen gaan vouwen.

Als we dat doen, suggereert dat eerdere Android 13-lek dat we kunnen uitkijken naar een 50-megapixel hoofdcamera, evenals een 12-megapixel ultra-groothoeklens en 10-megapixel telefoto. Gezien de vorige sterke prestaties van de Pixel line-up op het gebied van camera's, kunnen we hopelijk verwachten dat de opvouwbare Pixel capabile is voor soortgelijke indrukwekkende opnames.

Wat de andere specificaties betreft, lijken een 7,6-inch AMOLED-scherm en ondersteuning voor een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz logisch, waarbij Samsung Display waarschijnlijk het vouwbare onderdeel levert dat in zijn eigen opvouwbare telefoons wordt gebruikt.

