Krijg gratis Pixel Watch of Pixel Buds Pro bij aankoop van een Pixel 7 Pro

(Pocket-lint) - Google heeft zojuist de Pixel 7 en Pixel 7 Pro aangekondigd en biedt een aantal mooie pre-order aanbiedingen voor diegenen in het Verenigd Koninkrijk. De twee nieuwe vlaggenschip telefoons werden onthuld op 6 oktober, met pre-orders onmiddellijk geopend en levering verwacht tegen 13 oktober.

Deze pre-order aanbiedingen lopen tot 17 oktober, dus je moet snel zijn om ervan te profiteren. In de VS biedt Google inruildeals en kortingen op toekomstige aankopen.

Pixel 7 Pro aanbiedingen

Als je de Pixel 7 Pro voorbestelt, is een van die opties de Pixel Watch, die ook net is aangekondigd, dus dit is een behoorlijk groot cadeau om te bundelen bij een nieuwe telefoonbestelling. En je kunt de Wi-Fi- of LTE-versie krijgen.

Of, als je geen zin hebt in de Pixel Watch, is er de optie van de Pixel Buds Pro, de nieuwste hoofdtelefoon van Google, die we in onze recente review geweldig vonden presteren.

Pixel 7 aanbiedingen

Als je van plan bent om de Pixel 7 te pre-orderen, dan kun je ook wat aanbiedingen krijgen. In dit geval kun je de Pixel Buds Pro gratis krijgen, of je kunt de Pixel Watch krijgen met een korting van 179 pond - wat betekent dat het dan slechts 160 pond zou zijn voor de Wi-Fi-versie.

Waar kan ik de Pixel 7 pre-order aanbiedingen krijgen?

Waar je ook voor kiest, het zijn allemaal goede prikkels om te pre-orderen - maar je moet die bestelling wel binnen hebben voor 17 oktober, wanneer de aanbieding afloopt.

Deze aanbieding geldt niet alleen voor aankopen in winkels, maar ook via netwerken en providers, dus je hebt tal van koopmogelijkheden - je moet alleen de kleine lettertjes lezen en de instructies volgen.

In de Google Store moet je bijvoorbeeld zowel de Pixel 7 Pro als de Pixel Watch of Pixel Buds Pro aan je winkelwagentje toevoegen om de aanbieding te krijgen - maak je geen zorgen, het selecteren van je aanbieding maakt deel uit van het afrekenproces.

Als je het product echter bij een andere winkelier of een ander netwerk koopt, moet je je gratis of afgeprijsde product aanvragen via het portaal van Google. Dat geldt ook voor retailers als Amazon UK, Currys en EE.

Je vindt alle details hier voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of Frankrijk.

