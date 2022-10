Google Pixel 7 en 7 Pro: 7 redenen om te kopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Gezien hoe goed Google Pixel smartphones tot nu toe hebben gepresteerd, is het geen wonder dat gebruikers reikhalzend uitkijken naar de nieuwe 7 en 7 Pro modellen. En nu ze beschikbaar zijn voor pre-order, is er genoeg om enthousiast over te zijn.

Natuurlijk, wanneer een nieuw stuk technologie verschijnt, krijgt iedereen bepaalde vragen in zijn hoofd. Is het nieuwe model echt beter dan het vorige? En, moet je het nieuwe apparaat kopen zodra het uitkomt?

Als het gaat om de Google Pixel 7 en 7 Pro, is het korte antwoord op beide vragen: "ja". Deze producten vertegenwoordigen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van smartphonetechnologie, terwijl ze de unieke aanpak en filosofie van Google volgen.

Maar neem onze korte antwoorden niet zomaar aan. Lees verder voor de zeven belangrijkste redenen waarom u de nieuwste aanwinsten van de Google Pixel-familie zou moeten kopen.

Reden 1: Prachtig ontwerp

Op het gebied van design heeft Google alles wat werkte met de vorige versies van de Pixel genomen en die basis verbeterd. Het is geen complete revisie, de designtaal van de Google Pixel 7 en 7 Pro is een stap in dezelfde richting die de Pixel 5 en 6 uniek maakte.

Je vindt bijvoorbeeld de stijlvolle en relatief ongebruikelijke camerabehuizing op dezelfde plek. Maar, in tegenstelling tot de glasachtige look van de Pixel 6, zal dit esthetische en functionele detail gemaakt zijn van gerecycled aluminium. Het resultaat is een strak, geëgaliseerd en toch indrukwekkend uiterlijk.

Over het algemeen zitten de sterke punten van het Google Pixel 7 ontwerp in de details. Subtiele rondingen en nieuwe materiaalkeuzes zorgen ervoor dat de telefoon nog steeds herkenbaar is en tegelijkertijd een frisse uitstraling heeft.

Reden 2: Google Tensor G2

Toen Google zijn eigen processorchip in de Pixel 6 presenteerde, werd de zet als revolutionair beschouwd. Niet alleen week de fabrikant af van het gebruikelijke pad van het gebruik van processoren van derden, het maakte een stap naar op maat gemaakte chips ontworpen voor een bepaald apparaat.

Met de Tensor G2 verbetert het dat idee in veel opzichten. De chip levert betere prestaties in termen van snelheid en verwerkingskracht, en zijn machine learning-mogelijkheden zijn aanzienlijk hoger in vergelijking met de eerste generatie.

Reden 3: Accessoires van topkwaliteit

Google Pixel 7 en 7 Pro zijn op zichzelf uitstekende toestellen. De functionaliteit van elke telefoon neemt echter toe wanneer deze wordt gekoppeld met kwaliteitsrandapparatuur, zoals de Pixel Watch of Buds.

Ten eerste maakt de Fast Pair-technologie het aansluiten van de nieuwe smartwatch of oordopjes eenvoudig. En met geavanceerde modellen zoals de Pixel Buds Pro kun je in een oogwenk schakelen tussen telefoon, laptop en Watch-audio.

Vervolgens zijn alle accessoires gemaakt voor vlekkeloze connectiviteit en functionaliteit. Als er media wordt afgespeeld op je Pixel 7-telefoon, kun je die net zo gemakkelijk bedienen met je Pixel Watch of Buds als op de smartphone zelf. De connectiviteit gaat ook verder dan entertainment.

Uw Pixel 7 of 7 Pro-telefoon biedt samen met de Buds en Watch naadloze toegang tot slimme apparaten in uw huis. Met deze accessoires kun je zonder gedoe de lichten, verwarming en andere slimme voorzieningen aanpassen.

Tot slot zorgt de functie Zoek mijn apparaat ervoor dat u uw telefoon, Watch of Buds nooit meer kwijtraakt. Met deze functie kunt u uw telefoon gebruiken om de Buds of uw Pixel Watch te bellen of andersom met het horloge zelf.

Reden 4: De volledige kracht van Android 13

Android 13 heeft misschien niet dezelfde revolutionaire impact als versie 12, maar het nieuwe OS breidt de bestaande functies aanzienlijk uit. Tegelijkertijd is Android 13 uitstekend nieuws voor gebruikers van de Pixel 7 en 7 Pro. Het besturingssysteem kwam namelijk eerst beschikbaar voor Pixel smartphones, met ondersteuning voor andere merken op een later tijdstip.

Reden 5: Indrukwekkende interne opbouw

De Google Pixel 7 en 7 Pro komen met krachtige interne componenten. We hebben de Tensor G2-processorchip al behandeld, en er zijn tal van verbeteringen op het gebied van de RAM- en opslagcapaciteit van de telefoon.

Reden 6: Pro-level camera's

Zowel de achter- als frontcamera's op de Pixel 7 en 7 Pro zijn sterk verbeterd. Terwijl de vorige modellen uitstekende camera's hadden, gaan de nieuwe handsets nog verder met foto- en videomogelijkheden. U kunt superieure zoomopties, veel megapixels en autofocusopties verwachten op alle camera's van de Pixel 7 en 7 Pro.

Reden 7: Geweldige aanbiedingen

Er zijn enkele ongelooflijke deals voor Britse klanten die een Pixel 7 of Pixel 7 Pro-telefoon willen kopen, samen met geselecteerde accessoires. De volgende deals zijn beschikbaar van 6 oktober tot 17 oktober:

Bespaar 379 pond bij aankoop van een Pixel 7 Pro en een Google Pixel Watch LTE door hier te klikken. Bespaar €339 bij aankoop van een Pixel 7 Pro en een Google Pixel Watch Wi-Fi door hier te klikken. Bespaar 179 euro bij aankoop van een Pixel 7 Pro en Pixel Buds Pro door hier te klikken. Bespaar 179 euro bij aankoop van een Pixel 7 en een Google Pixel Watch LTE door hier te klikken. Bespaar 179 euro bij aankoop van een Pixel 7 en een Google Pixel Watch Wi-Fi door hier te klikken. Bespaar 179 euro bij aankoop van een Pixel 7 en Pixel Buds Pro door hier te klikken.

Aangezien we de Google Pixel 7 en 7 Pro vieren, is het niet meer dan eerlijk dat we zeven aanbiedingen presenteren. De laatste deal op deze lijst duurt de hele maand oktober:

Als je deze link gebruikt, krijg je tot 300 pond korting op de Pixel 7 of Pixel 7 Pro als je je oude telefoon inruilt.

Let op: alle zeven aanbiedingen zijn beschikbaar voor gebruikers vanaf 18 jaar met een afleveradres in het Verenigd Koninkrijk. Ook moeten aankopen met deze aanbiedingen worden gedaan via de Google Store UK. Bij het afrekenen kunnen bezorgkosten in rekening worden gebracht.

Je kunt deze aanbiedingen niet overdragen of inwisselen voor een geldbedrag of een equivalent daarvan. Je kunt de zeven individuele aanbiedingen ook niet combineren met andere aanbiedingen. Maar gezien de geweldige aanbiedingen die je krijgt, is het niet nodig om combinaties te maken!