Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro kleuren: Hier zijn al uw opties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft altijd plezier gehad met zijn telefoonkleuren en -namen, maar de lancering van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro is misschien een beetje meer gedempt dan in voorgaande jaren. Er is geen Stormy Black of Kinda Coral in 2022 - zoals bij de Pixel 6 - in plaats daarvan zijn de dingen wat serieuzer.

De twee nieuwe apparaten zijn zeer veel updates van de Pixel 6-modellen, waarbij Google meer aan de softwarekant dan aan de hardwarekant duwt, hoewel er de nieuwe Google Tensor G2-chip is die het geheel aandrijft.

Hier is een overzicht van de kleuropties voor de Pixel 7 en Pixel 7 Pro en we zullen die essentiële pre-order details plaatsen zodra retailers het aanbod openstellen, dus als je er eentje mooi vindt, kun je die pre-order plaatsen. Het is vermeldenswaard dat er een aantal geweldige pre-order aanbiedingen zijn, vooral als je in het Verenigd Koninkrijk bent.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Google Pixel 7 Pro

Er zijn drie kleuren beschikbaar voor de Pixel 7 Pro en het ding om op te merken is dat het aluminium hier is gepolijst, dus het is mooi en glanzend.

Obsidiaan

Het klassieke zwart. Het Obsidian-model van de Pixel 7 Pro zal waarschijnlijk het populairst zijn, want zwart is altijd de veilige kleur. Het helpt ook om dat toestel wat beter in te passen, omdat de zwarte achtergrond voor de camera's dicht bij het zwart van het koetswerk ligt. Het frame heeft hier een gepolijste grijze kleur, wat resulteert in een serieus ogende telefoon.

squirrel_widget_12856085

Sneeuw

De witte telefoon keert terug en hier is het metaalwerk zilver, dus over het geheel genomen is hij iets glanzender dan de Obsidian-versie. Maar die camera springt er echt uit dankzij die zwarte lenzen.

squirrel_widget_12856089

Hazel

Het Hazel-model is misschien wel het meest unieke, inspelend op de recente trend naar groene telefoons. Maar hier combineert Google dat met goudkleurig metaalwerk, zodat deze telefoon echt opvalt. Het is zeker meer in het oog springend dan de andere modellen.

squirrel_widget_12856088

Pixel 7

Er zijn drie kleuren voor de Pixel 7. Het aluminium frame van de Pixel 7 is gezandstraald, dus mat afgewerkt en superglad. Dat zorgt voor een iets gedempter effect dan op de Pixel 7 Pro.

Obsidiaan

De Obsidian Pixel 7 is misschien wel de meest stealthy van alle modellen, door die zwarte kleur te combineren met de matte afwerking van dat donkergrijze metalen frame. Het ziet er geweldig uit.

squirrel_widget_12856087

Sneeuw

De kleinere witte telefoon is niet zo bling als het grotere 7 Pro-model, omdat het matte zilveren frame zijn werk doet tegen de witte kleur van de achterkant van deze telefoon. Het is een geraffineerd paar.

squirrel_widget_12856089

Citroengras

Dit is misschien wel de meest grillige van de Pixel 7-modellen, maar het is ook een zachter algemeen resultaat en zal waarschijnlijk de keuze zijn voor iemand die wil dat zijn telefoon meer een lifestyle-keuze is en minder stereotiep. Hier is de citroengras kleur gekoppeld aan het mat gouden frame.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

squirrel_widget_12856092

Geschreven door Chris Hall.