Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft officieel de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro aangekondigd, zijn twee nieuwe vlaggenschipapparaten voor 2022, met de Pixel 7 Pro voorop.

Er is veel verpakt in deze apparaten, maar alle aandacht zal uitgaan naar de Pixel 7 Pro en wat het brengt naar de camera-ervaring.

Dat is waar de Pixel familie bekend om staat, het veranderen van het spel als het gaat om computationele fotografie.

Hier is een overzicht van alles wat naar de Pixel 7 Pro-camera's komt - en of je het waarschijnlijk ook als een software-update op oudere Pixel-apparaten krijgt.

Nieuwe 5x telelens

Er is een 48-megapixel telecamera op de Pixel 7 Pro, maar het biedt nu 5x optische zoom van die periscooplens - vergeleken met 4x optische zoom op de oude Pixel 6 Pro. Dit maakt Super Resolution Zoom mogelijk tot 30x op de Pixel 7 Pro. Aangezien dit door de hardware wordt aangestuurd, komt het niet naar andere toestellen.

Dit camerasysteem wordt echter aangestuurd door slimme software die de zoomkwaliteit over de hele linie verbetert. Vanaf de hoofdsensor wordt pixel binning gebruikt om foto's te maken van 50 megapixels tot 12,5 megapixels. Dat is standaard, en bedoeld om een groter oppervlak voor het opvangen van licht mogelijk te maken.

Maar zodra je begint te zoomen - en voordat je bij de 5x optische lens komt - doet de Pixel 7 Pro een aantal slimme dingen. Dat omvat het nemen van gegevens van zowel de hoofdcamera als de telefoto en het gebruik van een machine learning-model om de kwaliteit van die digitale zoom op de hoofdlens te verhogen. Dit zal de kwaliteit opvoeren tussen 2,5x en 5x.

Bij 5x ga je naar de telefoto en gebruik je opnieuw pixel binning, dan sensor cropping voor de zoom, en tenslotte is er AI en ML upscaling allemaal gericht op betere resultaten.

Een deel van deze softwarekant wordt toegepast op de Pixel 7 - dus er is geen reden waarom het niet ook op de oudere Pixel-apparaten zou kunnen worden toegepast, aangezien het slechts software is, maar Google zou kunnen aanvoeren dat het de Tensor G2 nodig heeft om het aan te drijven.

Ultrabrede autofocus en macro-opnamen

De ultrawide-camera op de Pixel 7 Pro zal nu autofocus bieden. Dat verbetert niet alleen de kwaliteit van de beelden die je krijgt, maar geeft je ook het extra voordeel dat je nu foto's van dichterbij kunt maken.

Dat zal de nieuwe macrofunctie op de Pixel 7 Pro aandrijven. Dit zal niet de echt dichte vergroting zijn die sommigen hebben aangeboden, maar zal betekenen dat als je iets dichter bij iets wilt komen, je het kunt doen zonder de zoom te hoeven gebruiken.

Omdat dit hardware-afhankelijk is, zal het waarschijnlijk alleen op de Pixel 7 Pro zijn.

Foto-onscherpte

De Pixel 6 introduceerde Face Unblur, bedoeld om een uitgesmeerd gezicht te detecteren en te corrigeren voor een betere foto, maar nu gaat Google verder. Photo Unblur gebruikt een nieuw machine learning model om je foto te onderzoeken en de onscherpte te verminderen.

Het resultaat zou betere foto's moeten zijn en dat zou je betere resultaten moeten geven als er sprake is van camerabewegingen, bijvoorbeeld bij weinig licht of door beweging.

Maar het goede nieuws is dat dit niet alleen geldt voor foto's die je maakt op de Pixel 7-modellen - het kan ook worden toegepast op foto's in de Google Photos-catalogus. Omdat het software rijden is, is het zeer waarschijnlijk dat deze functie voor alle Pixel-gebruikers binnen Google Photos beschikbaar komt.

Night Sight snelheidsverbeteringen

Night Sight is altijd een hoogtepunt geweest van Pixel-camera's en is op grote schaal gekopieerd door andere merken. Google heeft wat werk verricht om het proces te versnellen op de Pixel 7-apparaten. Volgens Google is het nu 2x sneller dan op de Pixel 6.

We vermoeden dat dit neerkomt op betere beeldverwerkingsmodellen, dus die software zou kunnen worden toegepast op oudere apparaten - maar het zou ook kunnen vertrouwen op de kracht van Tensor G2, dus de ervaring zou het beste kunnen zijn op de Pixel 7.

Geleid frame

Dit is een onderdeel van de camera, maar echt een toegankelijkheidsfunctie. Het is ontworpen om mensen met een verminderd gezichtsvermogen te helpen bij het nemen van selfies. Het zal de gebruiker begeleiden via spraakfeedback, zodat ze zichzelf in het kader kunnen krijgen en die foto met meer gemak kunnen nemen.

Dubbel: Basically BeReal

Er is een nieuwe functie waarmee je tegelijkertijd foto's kunt maken met de voor- en achtercamera. Dat heet Dual en is onlangs populair geworden door trends als BeReal. Het is niet helemaal nieuw, Nokia bood deze functie in het verleden al aan en noemde het een "bothie".

Nogmaals, het is vrij eenvoudig, dus we vermoeden dat het beschikbaar zal zijn via een camera-app update op andere Pixel-apparaten.

Cinematic Blur in video

Google wil betere bokeh-opties bieden in video met een nieuwe functie genaamd Cinematic Blur. Hiermee kun je een ondiepe scherptediepte-effect toevoegen bij 24fps voor die grote schermervaring.

Dit is opnieuw een softwarefunctie, maar zou hoge hardware-eisen kunnen stellen en dus beperkt kunnen blijven tot de Tensor G2-toestellen.

HDR in meer apps

Op de Pixel 7 zijn er uitgebreide 10-bits HDR-opnamemogelijkheden, inclusief integratie in veelgebruikte apps zoals Snapchat, Instagram, TikTok en Facebook. Dat zou moeten betekenen dat je in die toepassingen betere kwaliteitsresultaten krijgt als je HDR-video's deelt.

Geschreven door Chris Hall.