Google Pixel 7 en 7 Pro nu officieel met Tensor G2-kracht en nieuwe cameravaardigheden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft officieel de Pixel 7 en Pixel 7 Pro aangekondigd, nadat het de apparaten eerder had geplaagd tijdens Google I/O in mei 2022.

De nieuwe apparaten vervangen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro en houden vast aan grotendeels hetzelfde ontwerp, maar maken enkele cosmetische veranderingen voor een aantrekkelijkere en premium algemene afwerking.

Dat omvat het benadrukken van meer metaal over de camera bar op de achterkant, het verplaatsen van het hebben van een insert in het frame naar een meer solide oplossing. Al dat aluminium is 100 procent gerecycled, waarbij de Pixel 7 Pro een gepolijste afwerking krijgt, terwijl de Pixel 7 mat is.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Pixel 7 Pro houdt vast aan een 6,7-inch display, terwijl de kleinere Pixel 7 een 6,3-inch display heeft.

Beide toestellen worden aangedreven door de nieuwe Tensor G2-hardware, aangezien Google zijn eigen weg blijft bewandelen op het gebied van hardware, in plaats van zich tot andere aanbieders te wenden. Dit legt een focus op beveiliging, terwijl het ook VPN by Google One introduceert (komt later in het jaar), waarmee je je internetactiviteiten kunt versleutelen en anonimiseren om je veiligheid opnieuw te beschermen.

De Google Pixel 7 zal ook tot doel hebben de beste telefoon te zijn om daadwerkelijk telefoongesprekken te voeren, door niet alleen spamoproepen te filteren, maar ook te streven naar het opruimen van achtergrondgeluid bij inkomende gesprekken.

De meeste aandacht zal echter uitgaan naar de camera's, waarbij Google zijn computationele fotografie voortzet. De Pixel 7 heeft in wezen dezelfde camera's als de Pixel 6, maar er is een nieuwe frontcamera die 4K-video biedt met maximaal 60 fps.

De 7 Pro maakt echter een aantal camerawijzigingen om het vlaggenschiptoestel vooruit te helpen. De 48-megapixel telefoto biedt nu 5x optische zoom en tot 30x Super Res Zoom vanuit de periscoopopstelling.

Dat is een stap vooruit ten opzichte van de 4x optische zoom van de Pixel 6 Pro. Maar er zit nog meer slimme technologie in deze camera, die gegevens van zowel de hoofd- als de telelens combineert om de kwaliteit van beelden tussen 2,5x en 5x zoom te verbeteren wanneer deze zich tussen de lenzen bevindt. Dit maakt gebruik van een nieuw machine learning model dat Google heeft toegepast.

Dat betekent dat wanneer je door het zoombereik knijpt, er veel gebeurt om de beste beelden te leveren - van pixel binning met 1x zoom tot het combineren van gegevens van de camera voordat je naar de sensor gaat - allemaal ondersteund door AI en ML upscaling. Dat belooft veel goeds.

Er is nieuwe stabilisatie ter ondersteuning van foto's met verre zoom tussen 20-30X.

Een andere nieuwe fototechnologie is Photo Unblur. Op de Pixel 6 zagen we Face Unblur, maar Photo Unblur gebruikt een nieuw ML-model om onscherpte uit foto's te verwijderen. Dat gaat zorgen voor heldere foto's als je beweegt of bij minder licht als er handschudden kunnen optreden. Het beste nieuws is dat dit niet alleen beperkt is tot foto's die je maakt op de Pixel 7 - omdat dit een ML-model is, werkt het op bestaande afbeeldingen in je Google Photos-bibliotheek.

Er is ook meer kracht gestopt in Night Sight, dus het zal veel sneller zijn dan voorheen, evenals boosts voor video-opname op de Pixel 7, inclusief een Cinematic Blur-functie voor een ondiepe scherptediepte. Je kunt ook 10-bits HDR-video opnemen en die delen met apps als TikTik en Snap, zodat je ook in die apps geweldige video's krijgt.

Zoals verwacht gaat deze update net zo goed over Google die pronkt met nieuwe softwarevaardigheden - waarvan sommige ook worden toegepast op oudere Pixel-modellen - als over het aanbieden van nieuwe hardware.

Het mooie is echter dat Google de prijzen niet opdrijft. De Pixel 7 kost 599 dollar, terwijl de Pixel 7 Pro 899 dollar kost.

Pre-orders openen onmiddellijk, met algemene beschikbaarheid vanaf 13 oktober.

