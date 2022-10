Google Pixel 7 spec sheet lek laat weinig over om te leren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google is niet verlegen geweest in het tonen van het ontwerp van zijn aankomende vlaggenschip modellen, maar de specificaties zijn meer een mysterie gebleven.

Nu lijkt een lek van een mobiele provider in Taiwan veel van de sappige details rond de Pixel 7 en Pixel 7 Pro te onthullen.

Op veel gebieden is het geen gigantische sprong ten opzichte van de vorige generatie. De camera's krijgen echter mogelijk meer een upgrade dan we hadden verwacht.

Het is geen verrassing om voor de Pixel 7 Pro een 6,7-inch QHD+ display met een 120Hz verversingssnelheid vermeld te zien. Terwijl de standaard 7 een 6,3-inch FHD+ display krijgt met een 90Hz verversingssnelheid.

Beide modellen worden aangedreven door de Tensor G2-chip en bieden 128GB en 256GB opslagopties, de 7 Pro wordt geleverd met 12GB RAM en de Pixel 7 heeft 8GB.

Gezichtsontgrendeling wordt vermeld naast vingerafdrukontgrendeling, wat geloofwaardigheid toevoegt aan sommige geruchten die we onlangs hebben gehoord.

De Pixel 7 heeft vergelijkbare cameraspecificaties als zijn voorganger, met een 50MP primair naast een 12MP ultrawide.

Beide modellen zullen naar verwachting dezelfde verbeterde 10.8MP selfiecamera hebben, die gezichtsontgrendeling mogelijk maakt.

De Pixel 7 Pro zal ook de 50MP hoofdcamera en 12MP breedbeeldcamera hebben, maar voegt een 48MP telefoto camera toe aan de vergelijking.

Hoewel de resolutie overeenkomt met die van zijn voorganger, wordt verwacht dat de camera een langere brandpuntsafstand heeft, namelijk 5x optische zoom vergeleken met 4x op de Pixel 6 Pro.

Het Pro-model beschikt ook over een "Macro Focus"-functie, wat suggereert dat de telefoto dubbele dienst zal doen als macrofotograaf.

Daarnaast beschikken beide modellen over "Movie Motion Blur", wat waarschijnlijk Google's antwoord is op de Cinematic Mode van de iPhone.

Hoe dan ook, we hoeven niet lang te wachten op de officiële onthulling. Google gaat de telefoons debuteren tijdens zijn Made by Google-evenement op 6 oktober.

Geschreven door Luke Baker.