Google Pixel 7 is minder dan 600 dollar volgens Amazon

(Pocket-lint) - Google's aanstaande onthulling van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro heeft misschien net ten minste een beetje de wind uit de zeilen genomen door Amazon die een van de telefoons een beetje vroeg noteert.

De aanbieding werd gespot door M. Brandon Lee op Twitter, en hoewel het sindsdien is weggehaald, toont het een prijs van $599 voor de standaard Pixel 7.

Dit zou dezelfde prijs zijn als die van de Pixel 6, en maakt het vrij waarschijnlijk dat de Pixel 7 Pro ook zal vasthouden aan de prijs van 899 dollar van de 6 Pro.

Google pixel 7 op Amazon US. $599,99.



Het verschijnt nog steeds in de zoekcache, maar de vermelding geeft een foutmelding als je erop klikt. We hebben echter het B0 nummer om in de gaten te houden!#teampixel pic.twitter.com/w5Z09D28YE- M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) 27 september 2022

Hoewel dat misschien niet de grootste schok in de wereld is, zou het betekenen dat Google zich verzet tegen de oproep om de prijzen te verhogen gezien de uitdagende wereldeconomie, wat geweldig nieuws zal zijn voor iedereen die wacht om later dit jaar een nieuwe Pixel op te halen.

Dit bevestigt ook verder de prijsinformatie die ongeveer een week geleden uitlekte, die exact dezelfde prijs vermeldde voor de Pixel 7, dus het ziet er steeds concreter uit.

Gelukkig hoeven we nog maar even te wachten om alles officieel te weten te komen, aangezien Google op 6 oktober een Made by Google-evenement houdt om zijn nieuwe vlaggenschip-telefoons te presenteren.

