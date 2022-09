Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google houdt op 6 oktober een evenement waar het naar verwachting alle details over de Pixel 7, Pixel 7 Pro en de Pixel Watch bekend zal maken.

Het bedrijf plaagde de drie apparaten tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie in mei en heeft in de aanloop naar de officiële aankondiging druppelsgewijs wat informatie gegeven, waarvan de meest recente een video is die het ontwerp van de Pixel 7 Pro volledig laat zien.

De video onthult niets nieuws op zich - we wisten al hoe de Pixel 7 Pro eruit zou zien - maar het geeft een close-up van de ontwerpdetails en het vakmanschap dat we kunnen verwachten, met bijzondere aandacht voor de behuizing van de achtercamera.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ondertussen tweette tipster Yogesh Brar enkele details van de Pixel 7 Pro. Hij beweert dat het apparaat een 6,7-inch Quad HD+ OLED-scherm zal hebben met een 120Hz verversingssnelheid, samen met 12GB RAM, 128GB of 256GB opslag en een 5000mAh batterij met 30W snel opladen.

Hij zei ook dat de achtercamera zou beschikken over een 50-megapixel hoofdsensor met 12-megapixel ultra brede sensor en een 48-megapixel telesensor. De frontcamera zou een 11-megapixelsensor zijn.

Brar noemde ook de Google Tensor 2-chip - hoewel Google al bevestigde dat de Pixel 7 Pro op de volgende generatie Tensor-chip zou draaien, dus dit is geen nieuws.

Voor nu, terwijl sommige dingen officieel zijn, moeten we wachten tot 6 oktober voor de volledige onthulling. Je kunt echter alles wat we tot nu toe weten over de Pixel 7 en 7 Pro lezen in onze aparte feature.

Apple iPhone 13 aanbiedingen: Ontdek waar je de beste deals kunt vinden voor de nieuwste smartphones Door Conor Allison · 16 juni 2022 Vind een lage prijs voor de Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Chris Hall.