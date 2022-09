Google Pixel 7 en 7 Pro prijzen gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We zijn nu minder dan twee weken verwijderd van het Made by Google lanceringsevenement, waar de Pixel 7 en Pixel 7 Pro eindelijk worden uitgebracht.

In de aanloop heeft Google een teaservideo uitgebracht en aangekondigd dat de pre-orders op 6 oktober 2022 openen - de dag van het evenement.

Naar aanleiding hiervan is informatie opgedoken die de verwachte prijzen van de apparaten laat zien, specifiek met Target in de VS.

Van een bron die ik vertrouw, hier komt Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro Amerikaanse prijzen, volgens de huidige gegevens in de systemen van Target.



Als eerste, Pixel 7, codenaam Panther, 599 dollar, beschikbaar in de kleuren Snow, Obsidian en Lemongrass. pic.twitter.com/OqXt1qnHOL- Artem Russakovskii (@ArtemR) 22 september 2022

De Pixel 7 gaat 599 dollar kosten, terwijl de Pixel 7 Pro een prijs heeft van 899 dollar, het lek liet ons ook zien welke kleuren beschikbaar zullen zijn.

De Pixel 7 zal beschikbaar zijn in Snow, Obsidian en Lemongrass. Ondertussen zal de Pixel 7 Pro komen in Snow, Obsidian en Hazel.

Deze prijzen komen overeen met die van de Pixel 6 en 6 Pro. Hoewel het niet de prijsdaling is waar sommigen op hoopten, voelt de stabiele prijsstelling in 2022 bijna als een korting.

Het valt echter nog te bezien of de prijzen in andere regio's hetzelfde zullen blijven. De PS5, bijvoorbeeld, heeft een recente prijsverhoging overal gezien behalve in de VS, we hopen dat dat hier ook niet het geval zal zijn.

De leaker zegt ook dat Target een cadeaukaart van 100 dollar zal aanbieden bij de Pixel 7 en 200 dollar bij de Pixel 7 Pro. Natuurlijk kennen we de voorwaarden van deze deal op dit moment niet, maar het klinkt behoorlijk aantrekkelijk.

We hoeven in ieder geval niet lang meer te wachten, alles wordt op 6 oktober onthuld.

