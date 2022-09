Google Pixel 7 Pro pre-order datum gelekt door... Google

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Pre-orders voor de Google Pixel 7 Pro worden schijnbaar geopend op 6 oktober 2022 - de dag van het Made by Google-evenement.

Een kleine strapline die de besteldatum onthult, verschijnt in een officiële video van Google met de titel "First Impressions: Google Pixel 7 Pro" (die je hierboven kunt bekijken).

Het verschijnt onderaan het scherm wanneer de Pixel 7 Pro in iemands hand wordt getoond.

Alleen de Pixel 7 Pro wordt getoond (het is de enige focus van de video), dus we hebben geen bevestiging op de andere apparaten. Er wordt echter gedacht dat de Pixel 7 die dag ook beschikbaar zal zijn om te pre-orderen, samen met de Pixel Watch, gezien dat kort wordt genoemd aan het einde van de video.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De 7 en 7 Pro werden voor het eerst onthuld door Google tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie in mei. Tijdens het evenement op 6 oktober zullen we er echter veel meer over te weten komen, want veel van de specificaties die tot nu toe op het net zijn verschenen, zijn speculatief.

De Pixel 7 komt naar verluidt met een 6,2-inch scherm, terwijl de Pixel 7 Pro een 6,7-inch scherm krijgt. Ze zullen elk draaien op de Google Tensor G2 chip, met de 7 Pro ook gezegd om te komen met een triple lens camera (50-megapixel, 48-megapixel, 12-megapixel).

We hebben niet lang meer tot we hem eindelijk in het echt zien.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 13 juli 2022 Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

Geschreven door Rik Henderson.