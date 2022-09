Google zou compacte Pixel kunnen plannen, net zoals Apple de Mini heeft gedumpt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Google werkt aan een toestel met de codenaam 'Neila', waarmee het bedrijf zich weer op het terrein van compacte telefoons begeeft voor een komend Pixel-toestel.

Als het waar is, zou dit kunnen betekenen dat het bedrijf terugkeert naar een toestel dat dichter bij het formaat van de Pixel 5 ligt, dat een kleiner, ronder en comfortabeler toestel was om met één hand te gebruiken dan alle modellen uit de Pixel 6-serie.

De timing is - natuurlijk - interessant, al was het maar omdat Apple zelf ervoor koos om zijn 'Mini'-smartphone voor de iPhone 14-familie niet te vernieuwen, en in plaats daarvan koos voor de lancering van een groter 'Plus'-model.

Dit specifieke gerucht is afkomstig van een vaak geciteerde tipgever op Weibo, Digital Chat Station, in een bericht waarin wordt beweerd dat deze telefoon een plat scherm, een camera met één gat en een achterontwerp dat lijkt op dat van de huidige Pixels zal hebben. We gaan ervan uit dat dit een prominente camerabalk betekent die helemaal over de achterkant van de telefoon loopt en een tweekleurige afwerking.

Hoewel kleine, comfortabele vlaggenschiptelefoons niet de norm zijn, hebben we een paar fabrikanten zien experimenteren met deze kleinere vormfactor. De nieuwste ZenFone van Asus is een relatief klein, afgerond toestel dat gemakkelijk in de hand ligt. Sony heeft de afgelopen jaren de Xperia 5-serie aangeboden en - natuurlijk - Apple met de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini.

Het is duidelijk dat er dan enige vraag is naar deze kleine toestellen, maar gewoon niet zo veel vraag in het algemeen als naar krachtige telefoons met een groot scherm die meer dan een dag meegaan op een volle lading.

Toch, in onze gedachten, als Google kan deze compacte telefoon goed te krijgen, kan het uiteindelijk een van de mooiste telefoons op de markt. Als het kan benutten wat de Pixel 5 zo'n geweldig apparaat maakte om vast te houden en te gebruiken, en dat combineren met Tensor-kracht, stock Android 13 en uitstekende cameraprestaties, dan zou het wel eens een winnaar kunnen zijn.

Geschreven door Cam Bunton.