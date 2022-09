Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google zal een hele reeks producten onthullen tijdens zijn Made by Google-evenement op 6 oktober, maar er zijn een paar apparaten waar we misschien nog wat langer op moeten wachten.

De veelgeroemde opvouwbare Pixel-telefoon is er één van, een pro-tablet is een andere.

Verwijzingen naar beide zijn naar verluidt gevonden in de code van de nieuwste ontwikkelings build van Android 13. Om te beginnen is een apparaat met de codenaam "Felix" gespot door ontwikkelaar Kuba Wojciechowski. Hij tweette (via Android Police) dat de camera hardware abstraction layer verwijst naar gevouwen en opengevouwen staten.

Aangezien het ook wordt aangedreven door de second-gen Tensor chip, is dit meer dan waarschijnlijk Google's langverwachte Pixel Fold.

Felix was eerder door sommigen gekoppeld aan een mogelijke Pixel 7a, maar dit gooit roet in het eten.

De code geeft naar verluidt ook details over de cameraspecificaties. Als het blijkt te kloppen, zal de Fold een 50-megapixel Sony IMX787 hoofdcamera, 12-megapixel IMX386 ultra-wide cam, en een 10-megapixel Samsung S5K3J1 telefoto dragen.

De voorkant zal een extra 10-megapixel S5K3J1 huisvesten, terwijl er een 8-megapixel Sony IMX355 sensor zal zijn voor selfies.

Ook te vinden in de Android 13 build is een toestel genaamd T6pro of tangorpro. Aangezien de codenaam "tangor" de laatste tijd is gekoppeld aan de aanstaande Pixel Tablet, wordt gedacht dat we ook een pro-model zullen krijgen.

Hopelijk komen we meer te weten tijdens het Google-evenement begin oktober.

Geschreven door Rik Henderson.