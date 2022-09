Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft bevestigd dat het volgende Made by Google-evenement zal plaatsvinden op 6 oktober, met de actie die om 10 uur ET begint.

Het verwachte evenement zal een vervolg zijn op de vroege onthulling waarop we werden getrakteerd tijdens Google I/O, dus we verwachten de lancering van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro, de Pixel Watch en een nieuwe Pixel Tablet te zien.

Het plannen van het evenement voor oktober past in een vast patroon voor apparaten die Google zelf maakt, aansluitend op de lancering van de iPhone en Android-fans een vlaggenschiptelefoon geeft om enthousiast over te worden in het laatste kwartaal van het jaar.

Dankzij de vroege onthulling weten we echter al veel over de plannen van Google.

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro worden naar verwachting aangedreven door een nieuwe Tensor 2 chip, opnieuw ontworpen door Google, en evolueert het ontwerp dat werd geïntroduceerd met de Pixel 6 apparaten. Maar er komt veel meer dan alleen een paar nieuwe telefoons, want we hebben ook de Pixel Watch en de Pixel Tablet om naar uit te kijken.

Met de Pixel Watch probeert Google voor het eerst een horloge te maken, nadat het eerder de lancering van Wear OS via andere fabrikanten had aangepakt. Het is bevestigd dat de nieuwe Pixel Watch Fitbit-functies zal bieden, terwijl er ook een LTE-versie van het horloge zal zijn.

Ondertussen volgt de terugkeer naar tablets de trend van een aantal recente Android-fabrikanten, maar zal Google een platform geven om zijn grootschermversie van Android, geïntroduceerd in Android 12L, verder te ontwikkelen. De Pixel Tablet zal naar verwachting peninvoer ondersteunen. Het wordt gepitcht als een perfecte metgezel van je Pixel-telefoon, terwijl het ook zal worden aangedreven door Google Tensor.

Geschreven door Chris Hall.