Google Pixel 7 Pro unboxing video duikt op voor lancering

(Pocket-lint) - Op Facebook is een unboxing-video verschenen die laat zien wat een retailversie van de Google Pixel 7 Pro lijkt te zijn.

De video is afkomstig van een tech-shop gevestigd in Bangladesh en toont het nog niet uitgebrachte apparaat dat wordt verwijderd uit wat lijkt op een retail-klare verpakking.

Google teased de aankomende telefoon op de Google I / O-evenement van dit jaar, die plaatsvond terug in mei.

Geruchten wijzen erop dat de Pixel 7 Pro, samen met de Pixel Watch en Pixel 7, begin oktober wordt gelanceerd.

De telefoon die te zien is in de video lijkt zeker veel op Google's renders van zijn evenement in mei, en met een lancering in het verschiet, is er alle kans dat het echt zou kunnen zijn.

Helaas vertelt de video ons niet veel meer over het toestel. We zien het bekende ontwerp van de achterkant, dan wordt het omgedraaid en opgestart.

Er is het gebruikelijke Google splash screen voor een prompt met de tekst "Welkom bij uw Pixel" en dat is het wel zo'n beetje.

Toch, voor iedereen die ernaar uitkijkt om hun handen op de nieuwe Pixel-telefoons te krijgen, is het een veelbelovend teken dat de productie op schema ligt.

De Pixel 7 Pro zal naar verwachting beginnen bij £ 849 / $ 899 / € 899 en pre-orders zouden al op 6 oktober kunnen beginnen.

Als je het verhaal tot nu toe wilt volgen, bekijk dan onze round-up van alle geruchten en nieuws tot nu toe.

Geschreven door Luke Baker.