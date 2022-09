Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google lijkt te hebben bevestigd dat het de mogelijkheid om verbinding te maken via satellietcommunicatie gaat toevoegen aan de volgende versie van Android, Android 14.

Het nieuws komt rechtstreeks uit de mond (oké, Twitter feed) van Hiroshi Lockheimer, een senior vice president van platforms en ecosystemen bij Google, en geeft een interessante reisrichting aan voor de wereld van smartphones.

Wild om na te denken over gebruikerservaringen voor telefoons die verbinding kunnen maken met satellieten. Toen we de G1 in '08 lanceerden, was het een hele toer om 3G + Wifi werkend te krijgen. Nu zijn we aan het ontwerpen voor satellieten. Cool! Opgewonden om onze partners te ondersteunen bij het mogelijk maken van dit alles in de volgende versie van Android! - Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 1 september, 2022

De afgelopen week is er veel te doen geweest over satellietcommunicatie, nadat Elon Musk's SpaceX een samenwerking aanging met T-Mobile om een nieuwe connectiviteitsschijf aan te kondigen die gebruikmaakt van zijn technologie, en het lijkt erop dat Google zich proactief opstelt op dit front.

Voorlopig lijkt het onwaarschijnlijk dat dit zal veranderen hoe we onze telefoons gebruiken, behalve in zeer afgelegen situaties, wanneer lage connectiviteit via een regulier signaal zou kunnen worden versterkt met behulp van satellietcommunicatie, zodat je kunt bellen en berichten kunt versturen zoals je wilt.

Hoe dan ook, als de functie inderdaad naar Android 14 komt, kijken we nog steeds naar eind 2023 voordat het daadwerkelijk in de telefoons van de meeste mensen zit, dus dit zal er een zijn om in de gaten te houden in de komende maanden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.