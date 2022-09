Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wist je dat Google Store een optie heeft om je oude telefoon in te ruilen voor een aanzienlijke korting op de nieuwste Pixel 6a? Dit is een geweldige aanbieding bedoeld om het nieuwe model toegankelijker te maken voor alle gebruikers.

De verjaardag van Google komt natuurlijk met de dag dichterbij. Er rest ons niet veel tijd meer tot die tijd, wanneer we enkele geweldige aanbiedingen kunnen verwachten, mogelijk zelfs inclusief de nieuwste Pixel-modellen. Maar tot die tijd, waarom niet van de gelegenheid gebruik maken om uw oude toestel in te ruilen en er een goede deal voor terug te krijgen?

Dit artikel zal je vertellen hoe je je oude telefoon kunt inruilen om de Pixel 6a te krijgen.

Het inruilsysteem in de Google Store is ontworpen om volledig online te functioneren. In wezen kun je een oud apparaat inleveren, waaraan een waarde wordt toegekend. Vervolgens wordt die waarde in mindering gebracht op de prijs van de telefoon die je wilt kopen.

Om het proces te starten, moet je eerst naar de Google Store gaan. Daar kun je de nieuwe Pixel selecteren en naar de aankooppagina gaan.

Op de aankooppagina zie je het inruilscherm met de optie "Start inruil". Als je die optie selecteert, verschijnt er een korte vragenlijst over het model en het merk van je oude toestel, evenals de staat ervan.

Zodra je deze vragen hebt beantwoord, krijg je een schatting van de waarde van het apparaat. Deze schatting is alleen relevant voor de inruil - je oude telefoon kan elders een hogere of lagere prijs opbrengen.

Als je het eens bent met de gegeven schatting, kun je doorgaan met de aankoop. Google Store regelt de inruil via een van hun partners.

Je hoeft je oude telefoon niet op te sturen voordat je het nieuwe toestel ontvangt. Dit is ideaal als je de telefoon die je nog gebruikt wilt inruilen - als je het nieuwe model eerst krijgt, heb je genoeg tijd om het in te stellen.

Zodra je het oude toestel naar de inruilpartner hebt gestuurd, wordt het geïnspecteerd om te controleren of de telefoon inderdaad in de door jou opgegeven staat is. Als de conditie overeenkomt met de beschrijving, zal de geschatte waarde worden gecrediteerd via dezelfde methode die je hebt gebruikt om de nieuwe Pixel te kopen.

Als je de telefoon bijvoorbeeld in de Google Store hebt gekocht met een Visa-creditcard, wordt de waarde van de oude telefoon op die kaart gecrediteerd.

Als uit de inspectie blijkt dat de werkelijke staat van het toestel niet overeenkomt met de beschrijving, zijn er twee opties.

Of er wordt een nieuwe schatting gemaakt en gecrediteerd, of je telefoon wordt geretourneerd. Dit zal afhangen van of je de optie hebt gekozen om de telefoon terug te krijgen zonder krediet indien de voorwaarden niet overeenkomen.

Je moet de Pixel-telefoon met een creditcard kopen als je de restitutie wilt. Je moet de telefoon maximaal 30 dagen na aankomst van je nieuwe telefoon opsturen naar de inruilpartner van Google Store. Anders is de inruilwaarde die je aanvankelijk hebt gekregen, niet meer geldig.

Daarnaast hoef je een oude Pixel-telefoon niet in te ruilen voor een nieuwe. De Google Store accepteert ook oude Apple-, LG-, Samsung- en Motorola-telefoons. Let op: je kunt per aankoop maar één telefoon inruilen.

Als je je oude telefoon opstuurt, moet deze op een specifieke manier worden voorbereid, verpakt en verzonden. De exacte procedure staat beschreven in het inruilpakket. Het pakket hoeft geen kabels, opladers of andere accessoires te bevatten die je met de oude telefoon hebt gebruikt. U kunt deze echter wel naar de Google Store sturen voor recycling.

Als je meer wilt weten over de inruiloptie, kun je de relevante informatie en de best mogelijke deals op de volgende pagina's vinden:

Inruil VK

DE Inruil

Het inruilen van uw oude telefoon is de beste manier om de nieuwe Pixel 6a tegen een lagere prijs te krijgen. Via de bovenstaande links kunt u tot €250 of €300 korting krijgen op de prijs van een Pixel 6a door uw telefoon vóór 30 september 2022 in te ruilen.

Uiteraard valt er de komende maand nog meer te verwachten uit de Google Store. Op 9 september is Google jarig en als we mogen afgaan op eerdere verjaardagsdeals, zullen er op die dag een aantal spannende kortingen en aanbiedingen zijn.

