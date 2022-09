Hoe u uw oude Android-telefoon inruilt voor de beste deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je je oog hebt laten vallen op de nieuwe Pixel 6a, zul je aangenaam verrast zijn te horen dat je je oude telefoon kunt inruilen om een betere deal te krijgen voor dit nieuwe model.

De inruilactie is beschikbaar in de Google Store. Je kunt een geschatte waarde van je oude toestel krijgen en het inruilen om die waarde terugbetaald te krijgen.

Inruilen UK

Het opsturen van uw telefoon vergt iets meer inspanning dan het simpelweg opsturen naar een Google-partner. Het is het beste om eerst bepaalde voorbereidingen te treffen.

Omdat je je oude telefoon wegstuurt, is het van cruciaal belang om alle persoonlijke informatie te verwijderen en de belangrijke gegevens te bewaren. Om dit te doen, moet je een externe back-up van de telefoon maken, het geheugen wissen en ervoor zorgen dat alle kaarten zijn verwijderd voordat je hem inruilt.

Er zijn verschillende manieren om een back-up te maken van belangrijke gegevens op uw telefoon. U kunt een cloudservice gebruiken, een back-up maken via een computer of een opslageenheid zoals een SD-kaart gebruiken.

Cloudback-ups zijn het eenvoudigst. Zowel iOS- als Android-telefoons hebben ingebouwde cloudopslagdiensten - iCloud voor iPhones en Google One (onder andere) voor Android.

Een back-up maken van iPhone-gegevens via iCloud is eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen, is naar je iCloud-instellingen gaan en alle items waarvan je een back-up wilt maken, aan te vinken. Tik vervolgens op "Nu back-uppen" en de geselecteerde gegevens worden opgeslagen in de cloud.

Android-gebruikers kunnen op dezelfde manier een back-up van hun telefoon maken via hun Google-account. Deze methode vereist nog minder stappen om te voltooien - het bestaat uit het openen van Google-instellingen en tikken op "Back-up."

Als het gaat om computerback-ups, kunnen iPhone-gegevens worden opgeslagen via iTunes nadat de telefoon met de computer is verbonden. Aan de andere kant fungeren Android-telefoons als externe opslag wanneer ze op een computer zijn aangesloten, dus het overbrengen van relevante bestanden zal hetzelfde zijn als met een USB-stick of externe schijf.

Tot slot, het gebruik van een SD-kaart om een back-up van uw telefoon te maken zal gewoon het kopiëren van uw bestanden van het telefoongeheugen op de kaart inhouden.

Zodra u een back-up van alle belangrijke gegevens hebt gemaakt, wilt u ervoor zorgen dat er geen persoonlijke informatie op het apparaat achterblijft. De eenvoudigste manier om dit te doen is om de telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dit proces wist het geheugen en verwijdert alle gegevens en instellingen.

Afhankelijk van je telefoonmodel kan de fabrieksreset onder verschillende instellingen staan. Probeer de optie te zoeken of ga naar de algemene secties.

Nadat de reset is uitgevoerd, is het het beste om het niet op de nominale waarde te nemen. Als je er zeker van wilt zijn dat al je gegevens echt van het toestel zijn verwijderd, raden we je een handmatige controle aan.

Het is van cruciaal belang om te onthouden dat u de SIM- en SD-kaarten uit de telefoon haalt voordat u deze wegstuurt. Fabrieksresets en technieken om het geheugen te wissen zijn mogelijk niet van toepassing op de SD-kaart, wat betekent dat de informatie op de kaart intact kan blijven. Hetzelfde geldt voor de SIM-kaart.

Nu er een back-up van je telefoon is gemaakt en hij grondig is schoongemaakt, kun je hem opsturen voor een inruilactie. Maar er is nog een andere overweging: hoe ga je het toestel inpakken?

De beste manier om je telefoon klaar te maken voor verzending is hem in de originele doos te verpakken. Als je de doos nog hebt, is deze het meest geschikt voor het apparaat - de doos is tenslotte gemaakt voor dat specifieke doel.

Als u de doos niet meer heeft, kunt u een andere verpakking gebruiken. Aangezien de telefoon waarschijnlijk niet meer zo goed past, kunt u hem met wat opvulmateriaal zoals noppenfolie vastzetten. Voordat de telefoon wordt ingepakt, is het ook verstandig om een aantal foto's te maken van elk onderdeel van het toestel om te documenteren in welke staat het zich bevond toen je het verzond.

U kunt nog meer te weten komen over deze onderwerpen en andere details via de officiële pagina's van Google. Hier vindt u enkele goede bronnen voor meer informatie over de inruil:

Inruil in het VK

Maar dat is nog niet het einde van het goede nieuws! Tot 30 september kun je tot £250 of €300 korting krijgen op de prijs van een Pixel 6a als je je oude telefoon inruilt, wat een geweldige hulp is.

Google's verjaardag komt er ook aan op 9 september. Dit betekent dat er waarschijnlijk een aantal geweldige deals voor veel Google-producten zullen zijn.