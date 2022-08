Google's verjaardag nadert, en we verwachten grote aanbiedingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elk jaar viert Google zijn verjaardag met enkele leuke verrassingen. Natuurlijk is er de verjaardagskrabbel om de startpagina van de zoekmachine op te frissen.

Belangrijker nog, Google lanceert speciale aanbiedingen voor elke verjaardag. Aangezien de grote dag nadert, hoeven we niet lang te wachten tot de kortingen van start gaan. Maar wat kunnen we dit jaar verwachten van Google's verjaardag?

Laten we detective spelen en proberen uit te vinden welke aanbiedingen er in petto zijn.

Hoewel we niet precies weten welke geweldige aanbiedingen Google zal doen, kunnen we kijken naar de vorige verjaardag van het bedrijf voor aanwijzingen.

Vorig jaar vierde Google zijn 23e verjaardag. Om dit te vieren, bracht de zoekmachinegigant eerst een doodle uit met een verjaardagstaart en de kaars erop die de letter "L" voorstelt. Daarna begonnen de eigenlijke aanbiedingen.

Een hele dag lang kregen klanten in Europa de kans om de meeste Google-producten te kopen met een korting van 20 procent of meer.

De korting gold niet voor sommige apparaten zoals de Nest Hello en de binnencamera. Als je de deal echter ving, kon je de Pixel 5 of Stadia Controller voor 20 procent korting krijgen. Het was zo simpel als het gebruiken van een speciale code bij het afrekenen. Nog beter, de aanbieding eindigde daar niet.

Klanten die geïnteresseerd waren in iets oudere producten zoals de Pixel 4a en de originele Chromecast konden die met 23 procent korting kopen met behulp van een tweede code.

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat Google's verjaardagsaanbieding dit jaar zal zijn. Toch kunnen we een aantal voorspellingen doen.

Allereerst weten we dat het aanbod geen inruilactie zal zijn. Dit komt omdat die optie al beschikbaar is in de Google Store. Vervolgens kunnen we er zeker van zijn dat het aanbod zal worden gedaan via de Google Store, waarschijnlijk met het gebruik van speciale promotiecodes.

Tot slot, te oordelen naar de deals van vorig jaar, zou het veilig zijn om te zeggen dat Google opnieuw aanzienlijke kortingen zal geven op hun producten. Natuurlijk, aangezien we nog ver weg zijn van de verjaardag, kunnen we niet met zekerheid zeggen dat er kortingen zullen zijn. Maar er is een goede kans dat dat precies is wat er zal gebeuren.

Er is niet veel dat we met zekerheid kunnen zeggen over de komende aanbiedingen voor Google's verjaardag. Zoals altijd wil Google de verrassing niet bederven, dus het enige wat we kunnen doen is geduldig zijn en wachten. Maar dat betekent niet dat je in de tussentijd niet kunt profiteren van bepaalde andere voordelen.

Nu is bijvoorbeeld een uitstekend moment om de Google Store te bezoeken en de inruilmogelijkheden te bekijken. Als u niet bekend bent met dit aanbod, kunt u uw oude telefoon verkopen voor een bepaald bedrag.

Als je zoals de meeste mensen bent, heb je waarschijnlijk een paar oude telefoons liggen. Dit is heel gebruikelijk - zodra onze telefoons sterven, hebben we het moeilijk om ze weg te gooien. In plaats daarvan bewaren we ze in een la of laten we ze rondslingeren.

Nou, nu kun je die telefoons omzetten in geld. Als dit verleidelijk klinkt (en waarom zou het niet?), kunt u meer informatie vinden op de relevante inruilpagina's:

UK Inruil

DE Inruil

En als je wilt bijhouden wanneer er informatie over Google Birthday uitkomt, is er een uitstekende bron om dat te doen. Je kunt je aanmelden voor de Google Store-nieuwsbrief om altijd op de hoogte te zijn van het laatste nieuws.

Als u zich inschrijft, weet u als eerste wanneer de verjaardagsaanbiedingen verschijnen.

Google wordt dit jaar 24 jaar - bijna een kwart eeuw. In die tijd heeft het bedrijf een aantal grote stappen gezet. Van een bescheiden webpagina is het uitgegroeid tot een krachtige zoekmachine en, uiteindelijk, tot een gigantische onderneming.

Grappig genoeg werd Google opgericht op 4 september. Het bedrijf veranderde zijn verjaardag echter naar 23 dagen later om een belangrijke gebeurtenis te markeren:

27 september was de datum waarop Google het record van het aantal geïndexeerde pagina's brak.

Nu weet u waarom de zoekmachinegigant zijn verjaardag rond deze specifieke datum viert. Je hebt ook een duidelijker idee van wat je kunt verwachten wanneer het over ongeveer een maand zover is. Hopelijk bent u klaar om de beste aanbiedingen voor de Google Store te grijpen nu het bedrijf 24 wordt. We raden je aan je aan te melden voor de nieuwsbrief om deals te ontvangen zodra ze live zijn later deze maand!