(Pocket-lint) - Onlangs gepubliceerde patenten hebben onthuld hoe Google van plan zou kunnen zijn om zijn eigen opvouwbare telefoon te bouwen - zoals al enige tijd wordt beweerd - en de methoden waarmee het een scharnier zou kunnen bouwen en een camera in de rand van het grote interne display zou kunnen inbouwen.

Twee patenten in het bijzonder - WO2022177607 en WO2022177596 - werden door Google ingediend bij de WIPO, en zijn nu gepubliceerd door de organisatie. Deze twee octrooien zijn respectievelijk getiteld "Integratie van een scharnier op een opvouwbaar apparaat" en "Opvouwbaar apparaat met camera aan de rand".

Het eerste octrooi toont een toestel dat volledig kan worden dichtgeklapt, waarbij een deel van het flexibele display in het scharnier van de telefoon wordt gebogen, vergelijkbaar met de Moto Razr en Oppo Find N. Deze methode betekent doorgaans dat er minder gedefinieerde, zichtbare vouwen in het display zitten.

Wat betreft het andere patent - voor het eerst ingediend in 2021 - de telefoon neemt een iets andere aanpak dan de Galaxy Fold als het gaat om de plaatsing van de selfiecamera. In plaats van de camera onder het scherm te verbergen of een uitsparing voor de camera te maken, lijkt het erop dat Google de camera in de rand van het scherm heeft willen plaatsen.

Het is de moeite waard om op te merken dat, zoals bij elk patent, het zelden betekent dat we daadwerkelijk een toestel op de markt zullen zien dat precies zo is als wat wordt getoond in de schetsen. In plaats daarvan zijn dit meestal ideeën over hoe specifieke elementen van die telefoons gebouwd kunnen worden en worden ze gepatenteerd om de ideeën van de fabrikant te beschermen.

Claims hebben eerder gesuggereerd dat Google's opvouwbare telefoon in de maak is en deze Galaxy Fold-achtige aanpak zou nemen van het hebben van een groot intern scherm dat opvouwbaar is als een boek.

Speculaties gingen ervan uit dat het toestel al gelanceerd zou zijn, maar tot nu toe is het er nog niet van gekomen. Als en wanneer het eindelijk wordt gelanceerd, zien we misschien dat de opvouwbare displaymethode vergelijkbaar is met de patenten, maar het zou verrassend zijn als het die lompe, van camera's voorziene bezels werkelijkheid zou maken, gezien hoe dik ze zijn.

Geschreven door Cam Bunton.