(Pocket-lint) - Google gaf ons een vrij goede blik op zijn aankomende Pixel-telefoons tijdens zijn I/O-conferentie eerder dit jaar. De toestellen zijn gepland voor een herfstrelease, die snel nadert.

Nu hebben we een nog betere blik op de telefoons gekregen, dankzij een video gepost door YouTube-titaan Unbox Therapy.

Lewis Hilsenteger ontving vroege ontwikkelaarseenheden van zowel de Pixel 7 als de Pixel 7 Pro, en ging dicht en persoonlijk met de apparaten om, door ze onderweg te wegen en te meten.

Het grote voorbehoud is dat de apparaten geen opstartbaar besturingssysteem hebben, dus softwarefuncties en cameraprestaties zijn niet te testen op deze pre-productie-eenheden.

Toch hebben we veel meer informatie gekregen over de aankomende telefoons, die volgens de geruchten in oktober van dit jaar zullen verschijnen.

Het bootloader-scherm onthulde wat specificatie-info, waarbij de Pixel 7 8GB aan door Samsung geleverd geheugen en 128GB aan opslag heeft.

De Pixel 7 Pro toonde 12GB aan Micron LPDDR5 RAM en 256GB aan opslag.

Vervolgens haalde Lewis de callipers tevoorschijn en kregen we een gedetailleerde vergelijking te zien van de grootte en het gewicht van de nieuwe telefoons ten opzichte van hun voorgangers.

De Pixel 7 is 10 gram lichter dan de Pixel 6, met een gewicht van 195 gram. Hij is ook marginaal smaller, met een breedte van 73,2 mm, vergeleken met de 74,9 mm van de Pixel 6.

Het is niet de meest drastische verandering, maar de Pixel 7 lijkt wel een draagbaarder en zakvriendelijker ontwerp te zijn.

Bij de Pixel 7 Pro liggen de afmetingen en het gewicht heel dicht bij zijn voorganger. De nieuwe telefoon is heel iets dunner, met uitzondering van de camerabump, die hetzelfde is.

Wat een mysterie blijft, is de batterijcapaciteit, die niet kon worden vastgesteld op deze pre-productie-eenheden. Velen van ons hopen op een meer substantiële pack, vooral in het Pro-model.

Geschreven door Luke Baker.