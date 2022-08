Google Pixel 7-apparaten verschijnen op FCC in aanloop naar lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google teasde de Pixel 7 en 7 Pro tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie in mei 2022 en bevestigde dat de apparaten onderweg waren, en nu zouden ze op de certificeringswebsite van de FCC zijn verschenen.

Alle elektronische apparaten die bedoeld zijn om in de VS te worden verkocht, moeten langs de FCC en het betekent meestal dat we dichter bij een lancering van een apparaat komen.

-

Gespot door MySmartPrice, zouden er vier Pixel 7-apparaten op de certificeringssite zijn verschenen onder de modelnummers GE2AE, GQML3, GP4BC en GVU6C, en er wordt aangenomen dat twee van deze Pixel 7-apparaten zijn.

De lijst onthult niet veel, behalve dat de apparaten dual-band Wi-Fi, Bluetooth en meerdere 5G-banden zullen ondersteunen, maar het suggereert wel dat de "herfst" lancering nadert.

We weten hoe de achterkant van de Pixel 7 en 7 Pro eruit zal zien nadat Google hun ontwerp tijdens I/O onthulde, maar sommige specificaties zijn nog steeds onbekend, evenals de werkelijke datum waarop ze zullen lanceren. Naar verluidt zal de Pixel 7 een schermgrootte tussen de 6,2-inch en 6,4-inch hebben, terwijl de 7 Pro een schermgrootte van 6,7-inch of 6,8-inch zou hebben.

Het is bevestigd dat beide apparaten op de Tensor 2-chip zullen draaien en we weten uit de afbeeldingen dat de Pixel 7 een dubbele achtercamera zal bieden, terwijl de Pixel 7 Pro een drievoudige achtercamera zal hebben. Geruchten beweren dat de Google Pixel 7-toestellen vanaf 13 oktober beschikbaar zullen zijn, hoewel er nog niets is bevestigd.

Ontvang gratis Pixel Buds A-Serie bij bestelling Pixel 6a Door Pocket-lint International Promotion · 21 juli 2022 Voor een beperkte tijd gooit Google de Pixel Buds A-serie gratis bij je Pixel 6a.

Voor nu kun je onze Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro geruchtenronde lezen.

Geschreven door Britta O'Boyle.