(Pocket-lint) - Google heeft de grote Android-update van dit jaar, Android 13, uitgebracht voor Google Pixel-telefoons.

De jaarlijkse update wordt eerder uitgebracht dan verwacht, gezien Android 12 afgelopen oktober is uitgebracht en Android 11 in september 2020. Veel mensen hadden verwacht dat Android 13 dit najaar zou komen. De software is al maanden beschikbaar voor bètatesters, en die bèta's hebben belangrijke functies onthuld die met Android 13 komen. Pocket-lint heeft de meest interessante veranderingen op een rijtje gezet in onze Android 13 gids.

Lees: Wanneer komt Android 13 naar mijn telefoon?

Enkele van de nieuwe functies in Android 13 zijn:

Pas pictogrammen van niet-Google-apps aan zodat ze overeenkomen met de achtergrond van je startscherm.

aan zodat ze overeenkomen met de achtergrond van je startscherm. Stream berichten van apps , waaronder Google Messages, rechtstreeks naar een Chromebook Dit is vergelijkbaar met iMessage op de Mac

, waaronder Google Messages, rechtstreeks naar een Chromebook Ondersteuning voor ruimtelijke audio met hoofdtracking Laat geluiden lijken alsof ze van een vast punt in de ruimte komen Werkt wanneer je je hoofd beweegt terwijl je een compatibele hoofdtelefoon draagt Google vermeldt niet welke koptelefoons dit ondersteunen, behalve Pixel Buds Pro

Talen kunnen per app worden ingesteld

worden ingesteld Herontworpen mediaspeler die zijn uiterlijk aanpast op basis van wat er wordt afgespeeld

die zijn uiterlijk aanpast op basis van wat er wordt afgespeeld Ondersteuning voor Bluetooth Low Energy

Verbeterde multitasking op apparaten met een groot scherm Ondersteuning voor slepen en neerzetten voor multitasking Betere handpalmafwijzing bij gebruik van stylussen

Nieuwe toestemming om spam te verminderen

te verminderen Nieuwe optie om te beperken welke foto's en video's een app mag gebruiken

Vanaf 15 augustus 2022 krijgen de Pixel 4-, Pixel 5- en Pixel 6-apparaten Android 13 als een gratis over-the-air software-update. Of, als je klaar bent om Android 13 nu op je Pixel te installeren, zijn de OTA-afbeeldingen hier beschikbaar. De software-update wordt later dit jaar verwacht voor apparaten van andere fabrikanten, waaronder Asus, HMD, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, Xiaomi en Samsung.

"Deze maand ontvangen alle ondersteunde Pixel-apparaten met Android 12 de Android 13-software-update, die vandaag begint uit te rollen voor de meeste gebruikers. De uitrol zal de komende weken doorgaan, afhankelijk van de provider. Gebruikers ontvangen een melding zodra de OTA beschikbaar komt voor hun toestel", zo luidt een Google-ondersteuningspagina voor Android 13. "Controleer je Android-versie en update om de nieuwste software te ontvangen."

Als je in de Android 13-bèta zat, krijg je de definitieve Android 13-release en kun je ingeschreven blijven om bèta-updates voor aankomende Feature Drops te ontvangen.

