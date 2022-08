Hoe je zaklamp of zaklamp aan te zetten op je Android-telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u snel van uw telefoon een draagbare zaklamp wilt kunnen maken, zijn er een paar verschillende opties.

De ingebouwde flitser van je telefoon is niet alleen voor het maken van foto's en kan gemakkelijk worden gebruikt om een kamer te verlichten of je pad te verlichten.

Met moderne Android smartphones is het niet meer nodig om een zaklamp app te downloaden aangezien de zaklamp rechtstreeks in het besturingssysteem is ingebouwd. Volg onze gids om verschillende manieren te ontdekken om het aan te zetten wanneer je het nodig hebt.

Voor de nieuwste Android-telefoons is de optie om je zaklamp in te schakelen misschien het gemakkelijkst te bereiken via de snelle instellingen. Dit is waar al uw meldingen verschijnen en waar u normaal gesproken toegang tot deze zou hebben.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 13 juli 2022 Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

Om uw zaklamp of zaklamp in te schakelen (het kan als een van beide worden gemarkeerd) volgt u deze stappen:

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm van uw telefoon om de snelle instellingen te openen Zoek het zaklamppictogram bovenaan Druk erop om het in te schakelen en druk er een tweede keer op om het uit te schakelen

Als u het niet ziet, bevindt het zich mogelijk in een ander deel van het menu voor snelle instellingen. Soms moet je opnieuw naar beneden vegen om het menu voor snelle instellingen uit te breiden en meer opties weer te geven.

Op Google Pixel-telefoons kun je ook naar links en rechts vegen om door meer opties te bladeren en misschien vind je het daar.

Je kunt ook zien dat er een optie is om te bewerken wat er in het menu met snelle instellingen wordt weergegeven en waar. Zoek naar een bewerk- of potloodknop in het menu met snelle instellingen en druk daarop. Dan zou je een optie moeten zien om de zaklampknop daar toe te voegen of te verplaatsen naar een nuttige plek.

Als je wat meer handsfree wilt zijn wanneer je je zaklamp moet aanzetten, kun je dat ook met je stem doen.

Met een paar spraakcommando's kun je je zaklamp aanzetten met Google Assistant.

Open Google Assistant door "Hey Google" of "Ok Google" te zeggen. Volg dan op met de opdracht "Zet zaklamp aan" of "Zet zaklamp aan" Het licht zal dan aangaan

Herhaal het proces om het weer uit te schakelen (door te zeggen "Ok Google, zet zaklamp uit"). U kunt ook zeggen "Ok Google, zaklamp" en u zult hetzelfde resultaat bereiken.

Als je een beetje een Harry Potter-nerd bent, kun je je zaklamp ook aanzetten met tovenaarscommando's. Doe dit door "OK Google" te zeggen gevolgd door "Lumos" of "Nox" om je zaklamp respectievelijk aan of uit te zetten.

Op sommige Android-telefoons is het mogelijk om je zaklamp aan te zetten met alleen een gebaar. Dit is een beweging of actie waarmee je snelle acties kunt activeren, zoals het inschakelen van je zaklamp.

Open de instellingen van je telefoon

Zoek naar gebaren

Kijk of er een optie is voor de zaklamp

Op Android 13 is er de optie om "Quick Tap" gebaren te gebruiken die kan worden gevonden in de gebareninstellingen. Je kunt het zo instellen dat een snelle tik op de achterkant van je telefoon de zaklamp inschakelt.

Op sommige Motorola-telefoons kun je de zaklamp aanzetten door je telefoon in een bepaalde beweging te schudden.

Op OnePlus telefoons is er een optie om de zaklamp aan te zetten met "Scherm uit gebaren" deze houden in dat je een verhuur op het scherm schrijft wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Je kunt dus gewoon een letter tekenen zoals O, V, S, M of W en de zaklamp aanzetten. Zoek naar "Scherm uit gebaren" in de instellingen om dit in te schakelen.

Geschreven door Adrian Willings.