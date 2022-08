Google Pixel 7 en 7 Pro zouden 6 oktober kunnen lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google onthulde de Pixel 7 en Pixel 7 Pro tijdens Google I/O en vertelde ons dat de apparaten later dit jaar in de "herfst" zouden komen.

Het bedrijf liep voor op lekken door het ontwerp van de achterkant van de apparaten te laten zien, en het bevestigde ook dat het werkte aan een tweede generatie Tensor-chip, maar dat was zo'n beetje alles wat met zekerheid werd gezegd.

Ondanks het feit dat Google I/O al enkele maanden achter ons ligt, is er nog steeds geen officiële bevestiging over wanneer de Pixel 7 en 7 Pro gelanceerd zullen worden. De meeste geruchten suggereren oktober, en Jon Prosser - die een zo-zo track record heeft - heeft nu beweerd dat de apparaten op 6 oktober zullen lanceren, waardoor ze waarschijnlijk op 13 oktober beschikbaar zullen zijn.

Volgens Prosser op FrontPageTech komt de informatie van "zeer gerenommeerde bronnen" en wordt gezegd dat de Pixel 7 en 7 Pro vanaf 6 oktober beschikbaar zullen zijn voor pre-order, wat suggereert dat het lanceringsevenement ook op die datum zal plaatsvinden.

Er werd verder niets onthuld over de Pixel 7 of Pixel 7 Pro, en Google heeft de datum nog niet officieel bevestigd. Het zou echter passen bij eerdere releasedata voor Google's Pixel-apparaten, dus het is zeker een datum om in de agenda te zetten. In de tussentijd kun je alle geruchten en officiële details die tot nu toe zijn verstrekt over de Pixel 7 en 7 Pro lezen in onze aparte functie.

Geschreven door Britta O'Boyle.