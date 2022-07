Google bereidt nieuwe cameramodus voor Pixel opvouwbaar voor

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een dataduik in de nieuwste versie van de Camera-app voor Pixel-telefoons, Camera 8.6, heeft een nieuwe modus onthuld die speciaal is ontwikkeld voor de aankomende opvouwbare telefoon van het merk.

De nieuwe modus heeft de codenaam Jupiter en hoewel het nog niet duidelijk is wat de modus precies zal doen, is het een zeker teken dat Google nog steeds hard aan het werk is aan het langgeroemde apparaat.

De nieuwe modus zal toegankelijk zijn via een knop aan de linkerkant van de knop Schakelcamera.

Het pictogram, hoewel cryptisch, ziet er zeker uit als een opvouwbare telefoon, en heeft een pijl die wijst van de achterkant naar de voorkant van het apparaat.

Het team van 9to5Google is te weten gekomen dat het activeren van deze modus ook de Switch Camera knop zal uitschakelen. Mogelijk impliceert dit dat de camera's aan de voor- en achterkant tegelijk worden gebruikt, zoals de Dual-modus van Instagram.

Een alternatieve theorie is dat de modus wordt gebruikt voor het nemen van selfies met de achterste camera van hogere kwaliteit van het apparaat, maar in dit stadium is het allemaal slechts speculatie.

Bovendien onthulde de Camera 8.6 APK een functie genaamd Hotshot, die is ontworpen om de manier waarop selfies worden genomen op een Pixel-telefoon te verbeteren.

Deze functie werkt vergelijkbaar met de "coaching" -functie die al een tijdje aanwezig is. Dit is de tekst die opduikt met de suggestie om bijvoorbeeld een selfie vanuit een hogere hoek te nemen.

Hotshot, lijkt een meer robuuste versie hiervan te zijn, met een specifieke focus op selfies. Het zal blijkbaar "visuele, audio- en haptische feedback gebruiken om selfiebegeleiding te bieden."

Geschreven door Luke Baker.