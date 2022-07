Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Belangrijke specificaties over de camera-hardware op Google's aankomende vlaggenschiptelefoons zijn onthuld na een diepe duik in de code van het merk.

Kuba Wojciechowski, een ontwikkelaar en doorgewinterde leaker, heeft veel moeite gedaan om de sensor info te achterhalen, die Google juist om deze reden verborgen houdt in zijn code.

Ik heb informatie verkregen over camera hardware configuraties op verschillende aankomende Google Pixel apparaten. Hoewel dit niet zo belangrijk is als Google's software - uiteraard - onthult het toch een aantal interessante veranderingen. Thread pic.twitter.com/sPCcT6WjPa- Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke) 25 juli 2022

Zowel de Pixel 7 als de Pixel 7 Pro zullen naar verluidt voorzien zijn van Samsung Isocell GN1 50-megapixel sensoren als hun primaire shooter, wat dezelfde sensor is die gebruikt wordt op de Pixel 6 en 6 Pro.

De ultrabrede sensor zal ook hetzelfde blijven op de aankomende telefoons, het zal de 12-megapixel Sony IMX381 zijn.

Wat wel veranderd is, is de telefotocamera op de Pixel 7 Pro, dat zal de Samsung Isocell GM1 zijn, in plaats van de Sony IMX576.

Deze telefotomodule heeft een resolutie van 48 megapixel en een 1/2-inch sensor met fase-detectie autofocus, Full HD-video tot 120 fps en 4K-videomogelijkheden.

In wezen gelijkwaardige specs als de vorige Sony-sensor, maar misschien kan Google door meer sensoren van hetzelfde bedrijf te gebruiken de kleuren beter op elkaar afstemmen.

De nieuwe telefoons zullen allebei dezelfde selfie-sensor hebben, de 11-megapixel Isocell 3J1, die semi-veilige gezichtsontgrendeling mogelijk zou moeten maken.

De code bevat ook details over een aantal onaangekondigde mysterieuze telefoons, een met de codenaam Lynx en de andere vermoedelijk een opvouwbaar apparaat, aangeduid als P7.

Wojciechowski denkt dat de Lynx een proeftoestel kan zijn voor nieuwe cameratechnologie, maar er is ook een mogelijkheid dat we een nieuw model aan de line-up toegevoegd zien worden.

De Lynx heeft dezelfde GN1 primaire, maar beschikt ook over een onaangekondigde Sony IMX787 aan de achterzijde en IMX712 aan de voorzijde.

Tot slot zou de opvouwbare beschikken over dezelfde GN1 primaire als de rest van het stel, naast de hulpcamera's van de Pixel 6 Pro, en de selfiecamera van de Pixel 6.

Natuurlijk is er geen garantie dat deze info correct is, vooral omdat het werd opgegraven uit verduisterde gegevens, maar het is niettemin interessant.

En zoals altijd, met Google-telefoons, verwachten we dat de magie van de software komt, in plaats van de hardware.

Geschreven door Luke Baker. Bewerken door Chris Hall.