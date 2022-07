5 redenen waarom je de Google Pixel 6a zou moeten kopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Google Pixel 6a is eindelijk hier en beschikbaar om te bestellen, dus het is het perfecte moment om te kijken naar wat deze telefoon speciaal maakt.

Het toestel komt als een betaalbaarder alternatief voor de Pixel 6. Hoewel het goedkoper is, en er enkele downgrades zijn in vergelijking met zijn voorgangers, is dit nog steeds een geweldig apparaat.

De Google Pixel 6a wordt geleverd met een aantal geweldige hardware en coole functies, dus laten we er eens in duiken en kijken wat deze telefoon onderscheidt.

We kunnen het niet hebben over de Google Pixel 6a en het niet hebben over hoe hij eruit ziet, toch? Nou, de Pixel 6a wordt geleverd met een coole tweekleurige look. De camerabalk is zwart en contrasteert met de rest van de behuizing van de telefoon, en het apparaat is verkrijgbaar in drie kleuren: salie, houtskool en krijt.

De Pixels staan bekend om de coole foto's die je ermee kunt maken. De Pixel 6a zet de traditie voort met dezelfde dual-camera set-up die we in eerdere modellen hebben gezien. Hoewel dit minder is dan we bijvoorbeeld in de 6 Pro hebben gezien, is Google er toch in geslaagd om een indrukwekkend toestel te maken om foto's mee te maken. Dit is deels te danken aan de beschikbare lenzen, terwijl het grotere brok afkomstig is van de software-kant van de telefoon.

De Pixel 6a wordt geleverd met de Magic Eraser, waarmee je items kunt verwijderen die je niet op je foto's wilt zien, zodat alles perfect in elkaar overloopt. Ook de Real Tone-functie helpt je om nauwkeurige foto's te maken.

De Pixel 6a heeft de Google Tensor-chip onder de motorkap, dezelfde die het duurdere vlaggenschip Pixel 6 Pro aandrijft.

De Tensor-chip beschikt over geavanceerde on-device AI, zodat al je apps bliksemsnel kunnen starten - Chrome-pagina's laden snel, enzovoort.

De chip is ook de beste in zijn klasse voor computatiefotografie, zodat je fantastische foto's en video's kunt maken.

Nog iets waardoor de Pixel 6a opvalt, is de aandacht voor de veiligheid van de gebruiker. Allereerst zorgen de Titan M2-chip en de Google Tensor-beveiligingskern ervoor dat de Pixel je gegevens beter beschermt, waardoor de telefoon beter bestand is tegen aanvallen van welke aard dan ook.

De telefoon is voorzien van een vingerafdruksensor onder het scherm, waarmee je het toestel op een betrouwbare manier kunt ontgrendelen en ervoor kunt zorgen dat niemand anders binnen kan komen.

De Pixel 6a beschikt ook over IP67-bescherming, zodat je hem niet in rijst hoeft te begraven als de regen je overvalt.

Met alle apps en coole dingen die telefoons tegenwoordig voor ons kunnen doen, is het een echte strijd geworden om je batterij een hele dag mee te laten gaan. Gelukkig kan de batterij van de Pixel 6a je een hele dag aan de praat houden. Met de Adaptive Battery-functie kun je energie besparen op de apps die je zelden gebruikt, zodat je de energie kunt richten op de apps die je wel gebruikt.

En als je je telefoon aansluit, zijn zelfs een paar minuten al belangrijk. Tegen de tijd dat je al je benodigdheden hebt gepakt en je schoenen hebt aangetrokken, heb je genoeg stroom voor een paar uur.

