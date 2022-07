Hoe gebruik je de Magic Eraser Camouflage-functie op de Pixel 6

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er is een nieuwe functie in Google Photos op de Pixel 6 genaamd "Camouflage" en het is onderdeel van de functie Magic Eraser.

Het is momenteel op de Pixel 6a, maar het zal in de komende dagen landen op de Pixel 6 en Pixel 6 Pro - op 28 juli.

Voor degenen die niet helemaal op de hoogte zijn van de nieuwste Pixel-camerafuncties: Magic Eraser is een van de geneugten die Google op zijn apparaten biedt, waarmee je met een tik objecten uit foto's kunt verwijderen.

Google is niet de enige die een dergelijke functie aanbiedt, maar de implementatie via Google Photos is een van de beste die we hebben gezien.

Het idee met Camouflage is dat in plaats van iets te verwijderen, je het minder een doorn in het oog maakt.

Er zullen voorbeelden zijn van foto's die je hebt genomen met een duidelijk achtergrondelement dat je niet wilt - zoals iemand die op het strand loopt en je perfecte foto verpest. Magic Eraser is perfect om die foto's op te schonen.

Maar als het object zich op de voorgrond bevindt, of een deel van je foto doorkruist, kan Magere Gum dat misschien niet verwijderen zonder dat het een duidelijke bewerking is. Denk aan een felgele barrière over de bodem van je foto.

Dit is waar camouflage zal helpen. Je kunt dat deel van de foto afzwakken door de kleur weg te halen, zodat die opgaat in de foto en minder afleidt. Zo blijft het onderwerp van de foto het onderwerp en wordt datgene wat je niet wilt, zachtjes verborgen.

Zodra u uw foto hebt genomen, gebeurt alle magie in Google Foto's.

Open Google Foto's Selecteer de foto die u wilt bewerken en tik op Bewerken Scroll naar Extra en selecteer Magische gum De app scant uw foto en u kunt tikken tussen Wissen of Camouflage Als de app automatische suggesties heeft, kunt u op Camouflage tikken Als er geen suggesties zijn, kunt u handmatig tekenen over het gebied dat u wilt verbergen

Dat is het: het is een eenvoudig proces, net als het gebruik van de Magische Gum-functie - waardoor het heel gemakkelijk wordt om je foto's te verbeteren voordat je ze deelt.

Geschreven door Chris Hall.