Ontvang gratis Pixel Buds A-Serie bij bestelling Pixel 6a

(Pocket-lint) - De langverwachte Google Pixel 6a landt eindelijk, en we zijn enthousiast dat we hem zo snel mogelijk in handen krijgen.

Nog beter voor iedereen die hier naar heeft uitgekeken, is dat we een uitstekend cadeau hebben voor iedereen die de Pixel 6a gaat bestellen.

Voor een beperkte periode, tussen 21 juli en 1 augustus, krijgen degenen die de nieuwe Google Pixel 6a kopen een gratis paar Pixel Buds A-Series!

Hoewel dit een fantastische aanbieding is, moeten we je wel alles vertellen over de beperkingen. Allereerst is deze aanbieding alleen beschikbaar voor kopers van 18 jaar en ouder, en je moet een Brits afleveradres opgeven.

De aankoop moet ook worden gedaan via de Google Store UK, dus zorg ervoor dat u koopt via de juiste winkel. Er is geen manier om het aanbod over te dragen of om te ruilen voor geld.

De Google Pixel Buds A-serie zijn super stijlvol en veelzijdig, en bieden je een comfortabele manier om naar muziek te luisteren waar je ook gaat, zelfs als je aan het sporten bent.

De oordopjes zijn voorzien van een speciaal ontworpen dynamische luidsprekerdriver van 12 mm en een ruimtelijke ventilatieopening voor drukvermindering in het oor en ruimtelijk bewustzijn. De Pixel Buds A-serie hebben ook dubbele beamforming-microfoons.

De batterij gaat ook behoorlijk lang mee, met 5 uur luistertijd of tot 2,5 uur spreektijd. Het doosje bevat ook genoeg energie om je oordopjes voor ongeveer 24 uur luistertijd of tot 12 uur spreektijd van stroom te voorzien. Als je de oordopjes in het oplaadetui 15 minuten oplaadt, kun je ze tot 3 uur lang gebruiken.

De Pixel Buds A-serie kunnen worden gebruikt om de Google Assistant in te schakelen, wat best netjes is. Ze zijn ook voorzien van IR-naderheidssensoren, die de oordopjes automatisch helpen detecteren wanneer je ze draagt om muziek af te spelen en te pauzeren.

Een andere opmerkelijke functie is de passieve ruisonderdrukking. Dit kan echter voor sommigen teleurstellend zijn.

Om deze oordopjes goedkoper te maken dan de Pixel Buds Pro, heeft het bedrijf afgezien van de actieve ruisonderdrukking, iets wat tegenwoordig in de meeste oordopjes en koptelefoons te vinden is. Aan de andere kant kosten deze oordopjes €99,99, maar je krijgt ze er gratis bij dus we zullen geen gegeven paard in de bek kijken.

Zoals gezegd, de gratis Pixel Buds A-serie oordopjes komen als een geschenk voor degenen die de nieuwe Pixel 6a bestellen. Dit is een behoorlijk geweldige 6,1-inch budgetvriendelijke telefoon die geweldige specs binnenbrengt voor een kleinere dan gebruikelijke prijs.

Dezelfde tweekleurige look die we vonden in de Pixel 6 en 6 Pro is doorgetrokken in het 6a-model, met de camerabalk aan de achterkant die in het zwart komt. Over camera's gesproken, de Pixel 6a heeft er twee aan de achterkant, een dual pixel brede 12,2-megapixel, en een ultrabrede 12-megapixel.

De telefoon beschikt over een Google Tensor-processor, 6 GB RAM-geheugen en 128 GB opslagruimte. De batterij gaat een volle dag mee, maar je kunt die levensduur verlengen tot drie dagen als je de Extreme Battery Saver-functie gebruikt.

De Pixel 6a kost 399 euro en is verkrijgbaar in drie kleuren: Sage, Chalk, en Charcoal.

Als je hebt uitgekeken naar de Pixel 6a, zorg er dan voor dat je je aankoop voor 1 augustus doet om de gratis oordopjes bij je bestelling te krijgen!