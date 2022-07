Wanneer komt Android 13 naar mijn telefoon?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Android 13 is al uit als een publieke bèta, wat betekent dat iedereen met een geschikt apparaat de volgende grote software-update van Google's mobiele besturingssysteem Android kan testen.

Google gaf een voorproefje van de update en al zijn nieuwe functies tijdens I/O 2022 in mei, maar de officiële release van Android 13 voor Pixel-telefoons en andere apparaten zal waarschijnlijk pas in augustus plaatsvinden. Als je hierover in de war bent, geen zorgen. Pocket-lint heeft het makkelijk voor je gemaakt om het te begrijpen. Kijk hieronder voor het merk van je telefoon. Als het wordt vermeld, kun je een vorm van Android 13 draaien - of het nu de huidige bèta of de aankomende stabiele release is.

Android 13 zal later deze zomer of in de vroege herfst als eerste beginnen uit te rollen naar in aanmerking komende Google Pixel-apparaten, volgens Google's eigen tijdlijn. Het bedrijf heeft de Android 13 developer preview vrijgegeven voor ontwikkelaars om te testen in februari, en is vervolgens begonnen met beta-releases in het voorjaar. Het hoopt nu deze zomer de stabiliteit van het platform te bereiken, wat betekent dat een definitieve uitrol voor alle in aanmerking komende apparaten in augustus of september 2022 zou moeten beginnen.

Android 13 zal uiteindelijk beschikbaar zijn voor de meeste nieuwere Android-telefoons en de nieuwste en aankomende Android-telefoons. Nu is het tijd om uit te zoeken welke telefoon je precies hebt om te zien of deze zal worden ondersteund.

Zodra de populairste Android-telefoonmakers aankondigen wanneer ze van plan zijn om Android 13 te ondersteunen en uit te rollen naar hun handsets, zal Pocket-lint deze pagina bijwerken met de nieuwste beschikbare informatie.

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G

Alleen nieuwere Pixel komen in aanmerking voor de stabiele release van Android 13, waarbij de Pixel 3-serie en eerder allemaal het korte stokje krijgen. De huidige publieke bèta is beschikbaar voor de Pixel 4 en nieuwer.

De huidige Android 13 publieke bèta is ook beschikbaar op een paar niet-Google-telefoons, zoals de OnePlus 10 Pro. OnePlus heeft nog niet gezegd wanneer het de stabiele release zal ondersteunen.

De huidige Android 13 publieke bèta is beschikbaar voor de Oppo Find X5 Pro. Oppo heeft nog niet gezegd wanneer het de stabiele release zal ondersteunen.

De huidige Android 13 publieke bèta is beschikbaar voor Realme GT 2 Pro. Realme heeft nog niet gezegd wanneer het de stabiele release zal ondersteunen.

Google heeft gezegd dat het de ondersteuning voor de Android 13 publieke bèta zal uitbreiden naar andere telefoonmerken, maar fabrikanten hoeven niet mee te doen. Samsung zal naar verluidt eind juli 2022 zijn eigen Android 13 One UI 5.0 bètaprogramma lanceren, met ondersteuning voor de Galaxy S22-serie, Galaxy S21-serie, Galaxy Z Fold-serie, en Galaxy Z Flip-serie.

Geschreven door Maggie Tillman.